Emilia onora suo padre con “Guerrero” e altri momenti di ispirazione – Billboard

Ricco Polk

Dalle pietre miliari della carriera e le nuove uscite musicali agli annunci importanti e altro ancora, Editori pittura Evidenziano le ultime notizie di musica latina ogni settimana. Questo è quello che è successo questa settimana.

Emilia onora suo padre con una canzone potente

“Ho pregato Dio di non perderti”, inizia Emilia con il potentissimo “Guerrero.mp3”, una nuova canzone in onore di suo padre. La cantautrice argentina ha pubblicato la canzone giusto in tempo per la festa del papà ed è emotivamente carica mentre descrive l’incertezza che ha attraversato durante l’ultima battaglia di suo padre per la sua salute: “Ti ho quasi perso, tieniti forte”, canta. “Se ti manca la forza, ti darò a me / Sei il mio supereroe, o almeno così pensavo.”

Ascolta la sigla qui:

Le tradizioni della festa del papà

Qual è la tradizione della festa del papà preferita da Anuel AA? Gli piace mantenerlo semplice e reale: “Ricordo a me stesso ea tutti quelli intorno a me che la famiglia è la cosa più importante nella vita”, dice. pittura. Nel frattempo, Camilo trascorre del tempo con sua figlia, Indigo. “Adoro festeggiare tutti questi amici che sono co-genitori con me. Stare con mia figlia e andare in piscina con lei, queste sono le mie cose preferite.”

Qui, scopri altre tradizioni che i papà latini amano celebrare come Nicky Jam, Luis Fonsi, Santa Fe Clan e altro ancora.

Mario Bautista ha pubblicato una canzone emozionante per la festa del papà

I migliori ricordi d’infanzia del cantante messicano con suo padre sono immortalati nel video musicale del suo nuovo singolo, “Pal ‘Viejo”, che ha pubblicato per celebrare suo padre giusto in tempo per la festa del papà. Nel bolero, Bautista è pieno di gratitudine ed esprime il suo amore per l’uomo che lo ha sempre sostenuto. “Nei tuoi anni capisci bene cos’è la vita / Sei un esempio per me / Da quando ero piccolo Moreto, ti ammiro di più / Nei tuoi anni vai avanti con la stessa gioia / Il tuo sorriso non ha perso la sua lucentezza nonostante tutto le cascate. Ascolta la canzone brillante e ottimista qui sotto:

E i vincitori dei Tu Música Urbano Awards sono…

I premi Tu Música Urbano 2023 si sono svolti il ​​15 giugno al José Miguel Agrelot Coliseum di Puerto Rico a San Juan, premiando i migliori artisti urbani, nonché artisti di altri generi come i messicani tropicali, pop e regionali che sperimentano ritmi urbani.

Karol G è stato il miglior vincitore della serata, con sei premi tra cui i prestigiosi premi per Artista dell’anno, Canzone dell’anno e Tour dell’anno. Tra gli altri vincitori, Feid nominato miglior artista maschile, collaborazione dell’anno e album dell’anno da un artista maschile; Rauw Alejandro artista sociale e compositore dell’anno; E il ritorno del Vico C è ancora più duro, oltre a ricevere uno speciale premio alla carriera.

Dai un’occhiata all’elenco completo dei vincitori qui.

Il CEO di Loud And Live riceve un premio speciale

Il CEO di Loud And Live, Nelson Barreda, è stato inserito nella Hall of Fame del Miami-Dade College al Loew’s Hotel di Coral Gables, in Florida. Secondo un comunicato stampa, la cerimonia annuale della Hall of Fame di MDC “onora gli ex leader civici e aziendali nella contea di Miami-Dade e in tutto il paese”. La cerimonia di premiazione funge anche da raccolta fondi per sostenere le borse di studio degli studenti.

“Ieri sera sono stato onorato di essere riconosciuto e inserito nella Hall of Fame degli Alumni del Miami Dade College tra persone eccezionali che, come me, si sono distinte e hanno lavorato diligentemente nelle nostre carriere professionali per sostenere l’educazione della nostra generazione futura”, ha detto la musica esecutivo. ..