Emiliano Albin: la calma di Aguirre, la differenza con la squadra del 2011 e il valore del campione del secolo

Emiliano Albin ha commentato la presenza di Peñarol nella Libertadores sudamericana e ha sottolineato quale squadra è migliore di quella che raggiunse la finale di coppa nel 2011.. Anche un ex calciatore Ha sottolineato la calma che trasmette Diego Aguirre e ha sottolineato il valore dell’eroe del secolo.

In 1 minuto (CARF Deportiva), ha detto mercoledì Albin quando gli è stato chiesto se l’allenatore Aguirre avesse qualcosa di speciale con la Libertadores: “Cerchiamo un po’ tutti la spiegazione e il legame di Diego con la Libertadores, ma in realtà penso che sia più una questione di abilità e di quello che trasmette e sopporta tutti i guizzi e tutte le pressioni. Che si presenta in questo tipo di situazione in questa competizione.

“Diego si assume tutta questa responsabilità e dà ai giocatori la libertà di esibirsi come possono. Tutta quella pressione è su di lui, e ha la capacità di gestirla e trasmettere molta tranquillità ai calciatori sostegno importante da parte del suo staff tecnico. Nestor “Tito” Gonçalves del Comune sportivo: “Tutti parlano di lui e questo dà più libertà ai giocatori”.

Albin, che faceva parte della squadra dell’Orenegro a cui ha partecipato 2011 Arrivò alla finale della Libertadores, distinguendosi dall’attuale squadra del Carbonero: “Oggi giochiamo a un ritmo diverso. Penso che non abbiamo giocato con l’intensità con cui giochiamo adesso.“.

Il valore dei credit default swap e somiglianze con Pedro Milanes

L’ex giocatore ha anche sottolineato il fatto che il Mania può giocare nel suo stadio, inaugurato a marzo 2016: “Quando giocavamo in coppa, non potevo giocare con il Peñarol nel loro stadio siamo andati come visitatori, era La maggior parte degli stadi appartengono al club specifico e sono contrassegnati dalla storia di quei club.

“Oggi come dirigente del club, e più recentemente come calciatore, avendo giocato come ospite nel torneo Campione del Secolo, dove sei arrivato allo stadio e hai visitato questo stadio, il club ti mostra la sua storia e la sua grandezza, penso è bello e dà una sensazione. Ha detto che appartenere è molto importante.

Ha aggiunto: “Champion of the Century è un luogo in cui chiunque entri può vedere la storia e sentire di cosa tratta il club. È uno degli stadi più belli d’AmericaÈ molto moderno, ha strutture straordinarie e ogni squadra che va a giocare lì percepisce e percepisce la storia del club.

Alla fine, Albin ha risposto quando gli è stato chiesto se ci fosse qualche giocatore nella squadra attuale per cui provava simpatia: “Ci sono molte coincidenze con… Pedro (Milano), potrebbe essere. Oltretutto si allena in palestra e abbiamo un buon rapporto. Ha aggiunto: “Pedrito è in buone condizioni e speriamo che continui così”.