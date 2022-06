Emilio Lanari ha partecipato al 76° Anniversario della Repubblica Italiana

Il Vicesindaco Emilio Lonari, insieme al Vicegovernatore Pedro Brillard Pocard, ha partecipato alle celebrazioni per il 76° anniversario della Repubblica Italiana organizzate dal Consiglio di Amministrazione della Società Italiana di Mutuo Soccorso “Unione Fratellosa”. Di Corrienti.

Durante la giornata in Piazza Italia, la comunità di Italo Coriandus ha deciso di commemorare le proprie radici issando il Padiglione Italia sugli alberini stabiliti in Piazza Italia e sulle bandiere dell’Argentina e delle province.

Dopo la normativa, Lanari ha sottolineato che “si celebra il 76° anniversario della dichiarazione di indipendenza dalla monarchia italiana”. “Questo è il primo passo della ricostruzione dell’Italia”, ha aggiunto. In questo senso, il vicesindaco ha sottolineato che l’atto è stato importante per commemorare la “lotta per la libertà e la democrazia”.

“L’immigrazione italiana in Argentina è stata molto importante con il suo arrivo all’alba del 20° secolo e fa parte dell’essenza del nostro Paese, qui riconosciamo i nostri antenati”, ha detto.

Nella sala principale della Società Italiana, situata in Cale Carlos Pellegrini nel 1139, invece, i lavori inizieranno questo venerdì sera alle 20:00, con l’omaggio alla Giornata “Immigrati italiani in Argentina”. .