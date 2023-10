Emilio Osorio ha assolto Wendy Guevara dopo aver rifiutato il ruolo da protagonista in una serie tv

Wendy Guevara è felice di far parte del nuovo progetto di Juan Osorio (Wendy Guevara).

Wendy Guevara ed Emilio Osorio Hanno formato un’ottima squadra durante il loro soggiorno La famosa casa del Messicoun reality show in cui l’influencer ha vinto, ricevendo 4 milioni di pesos messicani.

Ciò avvenne durante il programma televisivo presentato da un membro Perdite Ha espresso il desiderio di recitare in una serie televisiva. Dopo questa situazione Juan OsorioIl padre di Emilio ha messo gli occhi sull’influencer e, una volta terminato il reality, le ha offerto un ruolo significativo nel suo prossimo lavoro.

Inizialmente Wendy Guevara fu entusiasta dell’idea e confermò addirittura la sua partecipazione; Tuttavia, più tardi Si è rifiutato di apparire lì Amore senza ricetta Perché aveva molti impegni con le date del suo tour, che da quando è finito ha avuto successo La famosa casa del Messico.

Recentemente, la vincitrice del premio da 4 milioni di dollari ha confermato durante una trasmissione in diretta che parteciperà alla serie, ma non nell’importante ruolo che le era stato originariamente offerto.

Il figlio di Juan Osorio ha espresso il suo sostegno al suo partner del “Team Infierno” Credito: Imagen Entertainment

In un’intervista con i media, un membro Squadra Inferno E figlio Niorka Marcus Ha espresso il suo sostegno alla sua compagna e ha sottolineato che lei e suo padre stanno gestendo la situazione in modo molto intelligente.

“Penso che Wendy abbia ottime possibilità in questo momento, così come mio padre, che lo conosce, e non penso alla sua opinione ma Decide anche cosa è meglio per il suo progetto“E se Wendy è a Qin adesso… e all’improvviso non può darle tempo a causa del progetto, allora mio padre deve risolvere il problema e lo risolve molto bene”, ha detto.

Ricordiamo che è accertato da tempo che appena Juan Osorio venne a conoscenza del rifiuto di Wendy, cercò la sua sostituta. Il ruolo vacante sarà ricoperto da Coco MaximaL’attrice con cui condividerai lo schermo e le scene adesso Nicola Porcella.

Qualche giorno fa Wendy Guevara è entrata nella polemica perché ha risposto con fermezza e l’ha chiamata “Argondera”. Ana Maria Alvaradodopo aver definito il nuovo reality show dell’influencer “mal fatto”. Wendy: perduta ma famosache viene trasmesso Aggiustare.

Riguardo a questa situazione, Emilio Osorio ha detto che i critici dovrebbero concentrarsi su altro, anche se vede bene il modo in cui lei risponde e affronta le polemiche.

Televisa ha già un sostituto per Wendy Guevara! (Foto: Instagram/@ricardojescobar)

“Farei meglio a sostenere l’idea della promozione La mossa di Wendy Invece di scoprire se il loro reality gli è piaciuto o no, va bene, ci sono colori per tutti i gusti. “Mi congratulo con Wendy per il suo coraggio e per le risposte che ha dato perché sta bene”, ha commentato Markus, figlio di Niorka.

Infine, il giovane cantante ha difeso il collega, affermando che nonostante il successo e la fama ottenuti dopo aver vinto il… La famosa casa del MessicoHa sempre tenuto i piedi per terra.

“Wendy ci avrebbe lasciato molto tempo fa.“Wendy continua a parlarmi e a ringraziare mio padre”, ha detto.

In una trasmissione in diretta, Wendy Guevara ha rivelato la sua opinione su… Coco MaximaL’attrice che prenderà il suo posto L’amore non ha ricettala prossima serie di Juan Osorio.

Wendy ha descritto Coco come “brillante e molto brava sul palco”. Allo stesso modo, l’ha cercata per offrirle il suo sostegno e i suoi migliori auguri. “L’unica cosa che ti attaccherei è che tu baciassi Nicola, ma è impossibile. Ho dovuto sopportare“Diglielo.”