Emma Roberts e Garrett Hildund si separarono dopo un anno da quando erano diventati genitori

Non è passato nemmeno un mese da quando abbiamo iniziato l’anno e la serie di relazioni sentimentali con celebrità continua. Questa volta si tratta di una coppia hollywoodiana che non ha destato il sospetto di essere in crisi: Emma Roberts e Garrett Hildund. Un anno dopo aver accolto il loro primo figlio, gli attori hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore.

Sulle orme di altre coppie piace Marc Bartra e Melissa Jimenez, Tamara Gouraud, Ezequiel Garay, Cristian Galvez, Almudena Syed o il più famoso, Inaki Urdangarin e Infanta ChristinaEd Emma Roberts e Garrett Hildund hanno deciso di porre fine alla loro relazione.

Ecco come viene pubblicata la rivista Persone Dopo aver parlato con una persona vicina agli attori, ha confermato la notizia e ha spiegato che stanno cercando di gestire la situazione nel miglior modo possibile. “È triste”, ha detto, “e stanno facendo del loro meglio per organizzare la co-genitorialità. È stato difficile”.

Emma Roberts e Garrett Hildund hanno iniziato il loro viaggio tre anni fa, a marzo 2019, e un anno e mezzo dopo, a dicembre 2020, Nacque il loro primo figlio: Robert Rhodes. È stata la stessa attrice ad informarla già a gennaio tramite i social con un breve messaggio:

Emma Roberts e Garrett Hedlund

“Grazie 2020 per aver fatto una cosa così bene. La nostra luce più brillante, Rhodes Robert Hildund.” Da quel momento, le vite degli artisti sono state sconvolte e, come hanno espresso i media, la loro attenzione si è concentrata sulla crescita del tuo piccolo. Uno.

“Prima ero solo al mondo e pensavo solo a cosa era buono per me. E quando hai un figlio, è come, ‘Aspetta, cosa accadrà nel 2050? Come sarà il mondo?'” Emma Roberts ha spiegato il mese scorso alla rivista di luglio Persone.





Inoltre, ha anche parlato dell’esperienza della gravidanza durante il parto. “È davvero divertente essere incinta ora. Sicuramente mi ha dato un sacco di ricerca interiore, ma penso che sia stato fantastico sedersi e girarsi dentro in un modo che non avevo mai fatto prima ed essere calmo. È stato davvero bello e Sono così grato di poterlo fare. Non solo correre da un appuntamento all’altro o da un lavoro all’altro. Dovevo davvero essere presente con me stesso. Alcuni giorni vuoi liberarti della tua pelle, ma altri giorni ti senti così bene e così grato”.

Ma la felicità della coppia non durò a lungo. Alcune settimane fa, Garrett Hildund ha avuto un incidente stradale in cui apparentemente stava bevendo alcolici. Ha fatto un semaforo rosso che ha causato un incidente, fortunatamente non è rimasto gravemente ferito.

Emma Roberts rimane incinta di Garrett Hildund GTR

La coppia non ha ancora confermato la separazione, ma i media americani lo danno già per scontato e aspettano che parli uno degli artisti.