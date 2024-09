Emmy Awards: dove puoi vedere i nominati e quali sono le serie preferite per vincere?

>Nazione>Offerte>Serie televisive

Domenica prossima 15 alle 21 un nuovo concerto per Premi Emmy. Il concerto si terrà al Peacock Theatre di Los Angeles, trasmesso da TNT e Max, e saranno presenti i più grandi nomi dell’industria delle serie davanti al duo comico Eugene e Dan Levy, i presentatori del programma. Attori, produttori, sceneggiatori e registi, tra gli altri, si riuniranno con l’obiettivo di portare a casa i premi più importanti della serata. Di seguito è riportata una recensione delle serie più nominate e su quali piattaforme di streaming ciascuna può essere guardata.

Nomine: Serie drammatiche; Anna Sawai (attrice drammatica), Hiroyuki Sanada (attore drammatico); Tadanobu Asano e Takehiro Ira (attori secondari).

Di cosa si tratta: La nuova versione del classico della letteratura James ClavelIl film ruota attorno a un marinaio che arriva accidentalmente in Giappone, solo per ritrovarsi coinvolto in una lotta tra signori feudali. In soli dieci episodi Shogun Sviluppa una storia avvincente, in una mappa con personaggi carismatici che stringono alleanze inaspettate, nel contesto di una guerra totale. È uno dei drammi meglio recensiti del 2024 e, con un totale di quattordici nomination, è diventato uno dei drammi più acclamati nella storia degli Emmy Awards. Questa serie sarà quasi sicuramente una delle serie più premiate della serata, o almeno questo è quello che lascia presagire il gran numero di nomination ricevute. Disponibile su Disney+.

Nomine: Serie drammatica. Imelda Staunton (attrice drammatica); Elizabeth Debicki, Lesley Manville (attrice non protagonista), Dominic West (attore drammatico), Jonathan Pryce (attore non protagonista).

Di cosa si tratta: La sesta stagione di questa saga reale, divisa in due parti, ha raggiunto molti dei suoi punti più alti. L’addio di Lady Di, il possibile declino della regina Elisabetta II e il successivo ruolo di re Carlo III sono gli estremi lungo i quali questa ambiziosa produzione, che ha osato stendere il velo dietro l’ermetica famiglia reale britannica, dice addio. Disponibile su Netflix.

Nomine: Serie drammatiche; Nicole Beharie, Greta Lee, Karen Bateman e Holland Taylor (attrice non protagonista); Billy Crudup, Mark Duplass e John Hamm (attori non protagonisti).

Di cosa si tratta: Protagonista il dramma Reese Witherspoon E Jennifer Aniston Rimane saldamente affermato come uno dei titoli più coinvolgenti AppleTV+. Nella premessa di un telegiornale mattutino e nei confronti che sorgono in uno spazio altamente competitivo, Spettacolo mattutino È una delle proposte più originali della televisione attuale, che fa affidamento non solo sulla sceneggiatura, ma anche sull’immenso talento del cast, ampiamente riconosciuto in questa edizione degli Emmy. Disponibile su Apple TV+.

Nomine: Serie drammatica, Gary Oldman (attore drammatico), Jack Lowden (attore non protagonista).

Di cosa si tratta: Nel ruolo di Jackson Lamb, il bellissimo e trasandato agente dei servizi segreti, l’attore Gary Oldman ha trovato un personaggio formidabile, che gli ha permesso di mostrare la sua versatilità. Cavalli lenti Si tratta di un classico fantasy di spionaggio, incentrato su diversi casi e sul conseguente lavoro di un gruppo di agenti per scoprire la cospirazione nascosta dietro tutti i tipi di attacchi di diversa natura. L’ingegnosità del protagonista e la sua natura rilassata permettono a questa serie di elevarsi un gradino sopra gli innumerevoli titoli simili emersi negli ultimi decenni. Disponibile su Apple TV+.

Nomine: Serie comica, Ayo Edebiri (Comico), Lisa Colon-Zayas (Attrice non protagonista); Jeremy Allen White (comico), Lionel Boyce e Ebon Moss Barash (attore non protagonista).

Di cosa si tratta: Dalla sua première nel 2022, Orso È diventata una delle proposte preferite dalla critica generale e dagli specialisti. Questo romanzo culinario, su un illustre chef che finisce per dedicarsi a far rivivere un locale gastronomico di proprietà del fratello defunto, è un dramma che sa essere leggero senza perdere la sua intensità. Forse è per questo che Amy ha insistito su questo Orso È una commedia, ma niente potrebbe essere più lontano dalla realtà. Questa storia di perdita e la necessità di continuare su un percorso ancestrale minacciano ancora una volta di portare a casa i premi più grandi della serata, riaffermandosi come una delle serie più importanti di oggi. Disponibile su Disney+.

Nomine: Serie comica, Selena Gomez (Comico), Meryl Streep (Attrice non protagonista), Steve Martin & Martin Short (Comico), Paul Rudd (Attore non protagonista).

Di cosa si tratta: Basta leggere i nomi nominati per capire il perché Omicidi solo all’interno dell’edificio È una commedia di particolare spessore, che cerca di sfuggire alle formule tradizionali. Partendo da un catalizzatore molto semplice, l’ossessione di tre vicini per i crimini commessi nella villa Arconia di New York, questa fantasia dispiega una serie di trame ingegnose, guidate da nomi familiari del calibro di Steve Martin o Selena Gomez (non quello). Per menzionare l’incorporazione di leggende come Meryl Streep). Omicidi solo all’interno dell’edificio Si tratta di un vero e proprio fenomeno negli Stati Uniti, che sorprendentemente in altri Paesi non gode ancora della popolarità che meriterebbe. Disponibile su Disney+.

Nomine: Serie comica, Larry David (attore protagonista)

Di cosa si tratta: Ha solo due nomination, ma non ha molta importanza, perché l’ultima stagione di questa leggendaria commedia ha dimostrato che la qualità è più importante della quantità. Larry Davidco-creare Seinfeld E l’ultimo comico vivente di una vecchia scuola ribelle, che rifugge disperatamente ogni tipo di correttezza politica per dire addio nel superlativo della scorsa stagione. David ha detto addio alla sua serie continuando a proporre le proprie regole e rimanendo fedele al suo mestiere ribelle. Disponibile nel massimo.

Nomine: una breve serie; Jessica Gunning, Nava Mao (attore non protagonista), Richard Gadd (attore protagonista), Tom Goodman-Hill (attore non protagonista).

Di cosa si tratta: All’inizio del 2024, Cucciolo di renna È diventata la serie che tutti volevano vedere. Gad ha scritto ed è protagonista di questa miniserie, su una donna che diventa malsana ossessionata da lui, innescando una dinamica emotiva tossica, in cui i confini tra vittima e carnefice iniziano a confondersi. Il successo di questa serie fu clamoroso, al punto da affermare il concetto di “renna” nel vocabolario popolare. Considerando l’enorme ripercussione che questo titolo ha portato, è molto probabile che gli Emmy incoroneranno Gad con una o più statuette nominate per questa produzione. Disponibile su Netflix.

Nomine: una breve serie; Jodie Foster (attrice protagonista), Callie Reese (attrice non protagonista), John Hawkes (attore non protagonista).

Di cosa si tratta: Lo zaino pesante che porta Vero detective Deve essere all’altezza della sua prima stagione, che è la migliore di sempre. Pertanto, il secondo e il terzo anno si sono rivelati ombre meno stimolanti di quel primo gruppo di lezioni. Dopo una lunga pausa, l’antologia poliziesca torna con un approccio rinnovato, ma sempre nel rispetto di quella trama che parte da un delitto efferato senza motivo apparente. Jodie Foster offre una performance fenomenale in un’avvincente indagine ambientata in Alaska. Disponibile nel massimo.

Nomine: Minisiri, Dakota Fanning (attrice non protagonista), Andrew Scott (attore protagonista).

Di cosa si tratta: Forse il miglior romanzo fantasy su Netflix finora nel 2024 è questo romanzo poliziesco basato sul classico letterario di… Patricia Highsmith. Ripley È un’elegante storia criminale, con grande drammaticità. Il paesaggio italiano diventa lo sfondo di un crimine efferato in cui il carismatico Ripley gioca un ruolo cruciale. In un mondo giusto, Andrea Scott Dovrebbe tranquillamente vincere un Emmy per il suo lavoro su questa miniserie, la cui visione e premi sono obbligatori. Disponibile su Netflix.

