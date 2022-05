Emulatore PlayStation 4 e 5 per PC Windows 10 a 64 bit

Abbiamo già il primo emulatore di giochi PlayStation 5 e PlayStation 4 per PC, gattinoSì, è ancora in una fase iniziale di sviluppo e la versione è disponibile 0.1.0È compatibile solo con il sistema operativo Windows 10 nella versione a 64 bit.

Questa è la sua prima fase, lo indica il suo creatore È già possibile giocare ad altri giochi Commerciale per PlayStation 4. Ovviamente, molti giochi possono subire arresti anomali grafici, arresti anomali, blocchi o essere eseguiti a frame rate così bassi da diventare ingiocabili, quindi c’è ancora molto tempo di sviluppo per risolvere questi problemi.

Questo è legato a PlayStation 4, perché con PlayStation 5 le cose sono più verdi Non riesco ancora a eseguire alcun gioco. dietro l’emulatore INOREROSche aveva già annunciato in passato lo sviluppo dell’emulatore Spine e GPCS4 (PlayStation 4), quindi sembra che entrambi i progetti si siano uniti in uno solo e abbiano aperto la strada a PlayStation 5. Sapendo questo, almeno 35% di oltre 1.000 giochi per PS4 I test possono essere fatti ai loro tempi, ma ovviamente, ora che sono completamente giocabili, è un’altra storia ed è richiesta un’azione quasi da solista, quindi ci si aspetta che venga data la preferenza a titoli più rilevanti.

Se consideriamo l’attuale e più popolare emulatore PlayStation 3, allora RPCS3È stato lanciato Nel maggio 2011 E fino ad oggi stiamo ancora lavorando attivamente per cercare di rendere la maggior parte dei giochi completamente funzionante, puoi immaginare quanto tempo ci vorrebbe con i giochi PS4 e PS5.

Attraverso: DSOG