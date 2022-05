[En Vivo] Benevento-Pisa, Serie B, Nativa TV, Sky Sport e DAZN: dove vedere la tabella, canale tv, formazioni, pronostico e partita di calcio italiana online in onda gratis online con Gianluca Lapadula | Gli sport

Benedetto vs. Pizza in diretta Si affrontano nei playoff promozionali per la gara di ritorno delle semifinali, a partire da questo sabato, 21 maggio, alle 11:00. Serie italiana P.. Lo scontro si giocherà all’Arena Garibaldi – Studio Romeo Anconatoni e sarà seguito tramite Native TV. Quindi non perdere la copertura online di questo concorso, vai sul sito web di La República Deportes per le code confermate, la storia minuto per minuto e i video dei gol.

Benedetto vs. Penny: foglio della partita

Gli sport Benedetto vs. Paisa Quando giocano? Sabato 21 maggio che ora è? 11:00 (Perù) In cui si? Arena Garibaldi – Studio Romeo Anconettani Su quale canale? TV nativa

Benevento vs. A che ora sta giocando? Fare un passo?

In Perù, Benevento vs. La pizza può essere seguita dalle 11:00 (18:00 in Italia). Consulta la tabella guida per gli altri paesi della regione.

Perù: 11:00.

Colombia: 11:00

Ecuador: 11:00

Messico: 11:00

Stati Uniti: 12:00 (ET) / 8:30 (PT)

Paraguay: 12:00

Cile: 12:00

Bolivia: 12:00

Venezuela: 12:00

Brasile: 13:00

Argentina: 13:00

Uruguay: 13:00

Spagna: 18:00

Italia: 18:00

Il Benevento Calcio è entusiasta di tornare in Serie A in Italia. Nella motivante semifinale della seconda semifinale contro il Pisa, la squadra di Gianluca Lapadula avanzerà alla finale con il minor vantaggio in assoluto dopo una combattuta vittoria all’andata.

‘Pampino’ ha segnato 1-0 nel primo incontro in questa chiave. L’attaccante ha già segnato 12 gol in questa stagione di campionato e rimane l’attaccante della sua squadra nonostante sia stato “congelato” dai risultati tecnici per diversi mesi.

Il suo effetto dovrebbe essere mitigato in una certa misura con una pinzetta roziamarilos. Un pareggio, da qualsiasi marcatore, gli darà il passaggio; Ma una sconfitta, anche per 1-0, condannerebbe l’espulsione per aver completato la fase regolare al di sotto del livello standard.

Nella storia recente Benevento e Pizza hanno registrato tre cross nella stagione 2021-22. L’equilibrio di questi conflitti è di due vittorie e una sconfitta per i maghi.

Benevento vs What Channel Sends. Fare un passo?

Sulla TV peruviana, il canale Native TV, Benevento Vs. Calpestare il segno aperto.

Argentina: note a piè di pagina

Colombia: note a piè di pagina

Perù: TV nativa

Stati Uniti: Fox Soccer Plus

Spagna: note a piè di pagina

Italia: Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, SKY Go Italia, DAZN, Helbiz, NOW TV, Sky Sport 4K.

Dove guardare contro il Benevento. Fare un passo su Internet?

Quindi non ti manca Benevento vs. Scopri la copertura su Internet tramite Facebook creato dall’account ufficiale del canale Native TV. Se non hai accesso a questo canale, puoi anche ottenere informazioni attraverso la copertura online di La República Deportes.

Benevento vs ultime partite. Paisa

Benevento 1-0p | 17.05.22

Benevento-Pisa 5-1 | 02.04.22

Paisa 1-0 Benevento | 21.11.21

Benevento-Pisa 1-1 | 19.01.20

Paisa 0-0 Benevento | 23.08.19.

Possibili aggiustamenti contro il Benevento. Paisa

Benevento: Peleari; Leticia, Scatto, Barba, Maciangello; Ionite, gallo, agampora; Dello, Improda e Labatula.

Penny: Livieri; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Naki, Mastinu, Penali; Puskas e Torecrosa.

Dove giocano contro il Benevento. Fare un passo?

L’Arena Garibaldi – Stadio Studio Romeo Anconatani di Pisa sarà la sede di questo impegno. Lo stadio ha una capacità di 25.000 spettatori.