Enagas celebra il Green Hydrogen Day

Il 19 gennaio Enag Hydrogen Day, che è un evento che ha riunito alti funzionari, istituzioni, aziende ed esperti nel campo dell’idrogeno rinnovabile, poiché durante la giornata si sono svolte numerose presentazioni e tavoli di discussione, secondo fonti aziendali in un comunicato stampa.

Durante la cerimonia di apertura, il Vice Presidente e Ministro L Transizione ambientale e sfida demografica, Teresa Ribera, ha sottolineato in un video che gli eventi hanno fatto anticipare l’attrattiva dell’economia dell’idrogeno e che la Spagna è molto ben posizionata per trarre vantaggio da quel capitale. Inoltre, ha aggiunto nel suo intervento che è opportuno lavorare in anticipo su progetti che consentiranno alla Spagna di sfruttare questa grande opportunità.

Il vice primo ministro, Teresa Ribera, ha osservato che la Spagna è molto ben posizionata per utilizzare l’idrogeno rinnovabile.

In questa linea, ha osservato Ribera, alcuni analisti mostrano che quasi il 20% dei progetti di idrogeno rinnovabile annunciati a livello mondiale sono centrati sul territorio spagnolo, dietro solo a quelli annunciati negli Stati Uniti. Da parte sua, il segretario di Stato per gli affari energetici, Sarah Agsín, ha osservato che la Spagna ha tutto ciò di cui ha bisogno, dalle imprese, dal talento e dall’industria, per diventare un punto di riferimento per l’idrogeno rinnovabile in tutto il mondo. Sulla stessa linea, il presidente di Enags Antonio Larden ha osservato che il 2022 rappresenta un punto di svolta nella politica energetica europea e che l’idrogeno rinnovabile è una componente comune dei tre vettori della politica energetica: sicurezza dell’approvvigionamento, decarbonizzazione e prezzo. A sua volta, l’amministratore delegato di Enags, Arturo Gonzalo, ha sottolineato che la Spagna ha una posizione geografica privilegiata, un potenziale molto ampio per la generazione di energia rinnovabile, una solida rete infrastrutturale e le necessarie capacità industriali. In questo contesto, ha osservato, la collaborazione di tutti gli agenti è essenziale.

Il potenziale della Spagna

L'iniziativa European Hydrogen Backbone (EHB), a cui Enags partecipa insieme ai maggiori TSO europei, studia da tempo come è distribuita la domanda di idrogeno in Europa e qual è il massimo potenziale produttivo per ciascun Paese e ha evidenziato la necessità di una rete che approssima la domanda e l'offerta. REPowerEU sta valutando la possibilità di sviluppare cinque corridoi di idrogeno per collegare i paesi produttori con i centri della domanda. In questo contesto, la Spagna si distingue come un grande potenziale produttore di idrogeno verde con una grande capacità di esportazione verso altri paesi e ha un ruolo chiave da svolgere per raggiungere l'obiettivo di consumo europeo di 20 milioni di tonnellate di idrogeno nel 2030, di cui 10 milioni saranno usato prodotto in Europa. Secondo lo studio presentato da Enagas con i dati oggi disponibili, il potenziale di produzione di idrogeno rinnovabile in Spagna è stimato tra 2 e 3 milioni di tonnellate nel 2030, e tra 3 e 4 milioni di tonnellate entro il 2040. A quest'ultimo dato vanno aggiunti 750mila tonnellate Si prevede di essere ricevuto dal Portogallo tramite interconnessione. Per quanto riguarda la domanda di idrogeno rinnovabile in Spagna, "le stime per il 2030 sono stimate in 1,3 milioni di tonnellate, e le esportazioni attraverso il collegamento marittimo tra Barcellona e Marsiglia (Parmar) dovrebbero raggiungere i 2 milioni di tonnellate, che equivalgono al 10% del totale Previsioni della domanda in Europa nel 2030. Si prevede inoltre un export via mare di circa 450.000 tonnellate.

Sarah Ojsen, Segretario di Stato per l’Energia, durante il suo intervento all”Enags Hydrogen Day’

Arturo Gonzalo ha sottolineato che la presenza di H2MED e della sua rete dorsale è la base fondamentale per trasformare la Spagna nel primo hub di idrogeno rinnovabile in Europa, soddisfacendo allo stesso tempo la domanda locale. Insieme ai TSO di Portogallo e Francia, Enags ha presentato H2MED per la Call for European Projects of Common Interest (PCI) il 15 dicembre, come annunciato dal governo spagnolo. Questo corridoio comprende un collegamento tra Celorico da Beira in Portogallo e Zamora (Celza) e il suddetto collegamento marittimo tra Barcellona e Marsiglia). Allo stesso tempo, la società ha anche introdotto i primi due hub della rete spagnola del tronco dell'idrogeno, uno dei quali comprende l'hub della costa della Cantabria, l'hub della Valle dell'Ebro e l'hub del Levante. L'altro è il nodo della Via de la Plata per il suo collegamento alla valle dell'idrogeno di Puertolan, nonché una proposta per analizzare la fattibilità di due impianti di stoccaggio sotterraneo dell'idrogeno in Cantabria e nei Paesi Baschi. L'amministratore delegato di Enags ha anche annunciato che nel 2023 la società emetterà inviti non vincolanti a manifestare interesse per gli hub della rete spagnola del tronco dell'idrogeno, a partire dall'hub di Vía de la Plata. Questo è un altro passo affinché l'idrogeno rinnovabile diventi una realtà, e dovrebbe esserlo affinché la Spagna diventi il ​​centro europeo e globale. Inoltre, ha spiegato che la futura programmazione vincolante per il governo rappresenterà i prossimi passi in questo ambito.

Il ruolo incoraggia

Durante il suo intervento, Arturo Gonzalo ha evidenziato il ruolo di Enags come catalizzatore del mercato dell’idrogeno con la sua triplice capacità: come TSO e potenziale HNO, come gestore del sistema tecnico e, attraverso la controllata Enags Renovable, impegnata nella promozione del gas rinnovabile progetti. . I nostri 50 anni di storia ed esperienza come operatore di rete del gas ci rendono pienamente preparati per essere il futuro operatore di rete dell’idrogeno, ha affermato Arturo Gonzalo.

Arturo Gonzalo, Amministratore Delegato, Enags.

La Spagna dispone già di una rete infrastrutturale che potrebbe essere il punto di partenza per lo sviluppo di una rete a idrogeno con oltre l'80% incontrata nei percorsi, con le uniche eccezioni rappresentate dai corridoi internazionali e da alcuni collegamenti con le valli produttrici di idrogeno, secondo fonti aziendali. Enags ha già previsto il 30% delle sezioni del gasdotto da convertire in prodotti idraulici, percentuale che potrebbe essere portata al 70%. In questo contesto spiccano altre sinergie tra le reti gas e idrogeno, come la riduzione dei tempi di lavorazione del 50%, il risparmio sui costi di oltre il 30% e il minor impatto sull'ambiente. Arturo Gonzalo ha anche osservato che i progetti sull'idrogeno presentati al Bando PCI sono in linea con gli obiettivi europei e con il Piano Strategico Enags 2022-2030.

investimenti dal 2026 In una stima preliminare, l’investimento totale massimo da realizzare per H2MED sarà di circa 2.500 milioni di euro dal 2026. I progetti della rete spagnola del trunk dell’idrogeno, unitamente a due impianti di stoccaggio individuati come essenziali per il suo corretto funzionamento (sottoposti da Enags a bando PCI), rappresentano l’investimento massimo complessivo di 4.670 milioni di euro. In tal senso, Arturo Gonzalo ha spiegato che la stima della domanda e dell’offerta e la progettazione definitiva della Rete di Tronchi e dei suoi investimenti saranno completate con gli obiettivi definitivi di idrogeno rinnovabile fissati nell’aggiornamento PNIEC previsto per metà anno, nonché nel programma obbligatorio pianificazione del governo. Gli investimenti saranno inoltre finalizzati sulla base di vari fattori quali l’Elenco Finale PCI, i risultati degli Inviti di Interesse, l’open season, la percentuale finale di rete infrastrutturale riutilizzabile esistente e le caratteristiche tecniche finali dei progetti. In termini di finanziamento di questi investimenti, il metodo sarebbe: accesso ai fondi europei, impegni fermi da parte di futuri acquirenti che potrebbero portare a meccanismi di finanziamento del progetto, ripartizione transfrontaliera dei costi tra paesi beneficiari del progetto di reciproco interesse e commissioni associate. con l’utilizzo delle infrastrutture.