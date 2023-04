Encoder a molla e montaggio…

Bloomberg – Questa settimana si preannuncia interessante per chi cerca risposte a domande sullo stato di salute del settore bancario statunitense, l’emergere di criptovalute, i cambiamenti nelle sorti dei produttori di veicoli elettrici e di batterie, nonché lo stato dell’offerta di semiconduttori catena. Ecco cosa sta arrivando.

Il grande incontro: i ministri degli Esteri delle principali nazioni industrializzate del Gruppo dei Sette si sono recati oggi alla stazione collinare giapponese di Karuizawa per discutere la terribile situazione in luoghi come l’Ucraina, il Mar Cinese Meridionale e il Medio Oriente, nell’ambito di una serie di riunioni ministeriali prima della riunione dei leader Vertice che si terrà a Hiroshima a maggio. Nel frattempo, i responsabili energetici del gruppo hanno raggiunto un accordo per accelerare l’eliminazione graduale dei combustibili fossili incombusti.

La grande solubilità: “esaurimento del venditore”, “aspetta e vedi”, “progresso silenzioso”… Potrebbe essere questo il nuovo mondo delle valute digitali? È una primavera fredda per la criptovaluta.

Il grande spettacoloLa Cina sta sconvolgendo il mercato dei veicoli elettrici, con nuovi concorrenti come Nio, Xpeng e Li Auto che sfidano aziende affermate come BYD. Questa crescente posizione dominante sarà esposta questa settimana al più grande salone dell’auto del paese a Shanghai. Ma ci sarà un produttore di auto elettriche che si distinguerà per la sua assenza: Tesla.

Risultati brillantiI risultati di questa settimana in Asia includono il gigante dei chip TSMC, China Telecom e il produttore di batterie Cattle. Ma gran parte dell’attenzione sarà focalizzata sull’altra sponda del Pacifico, dove le banche statunitensi grandi e piccole rilasceranno numeri che potrebbero indicare quanto siano resilienti di fronte a maggiori turbolenze.

Ottimo recuperoI dati della Cina su crescita economica, produzione industriale, investimenti e vendite al dettaglio di questa settimana probabilmente racconteranno la stessa storia: una ripresa guidata da consumi e stimoli. È probabile che Bank Indonesia metta in pausa i tassi di interesse, mentre i dati sull’IPC del Giappone di marzo – gli ultimi dati sull’inflazione a livello nazionale prima della prima riunione di politica monetaria della Banca del Giappone sotto il governatore Kazuo Ueda – mostreranno probabilmente un altro calo dei prezzi al consumo.

La ricetta perfetta: L’ultimo aggiornamento di ChatGPT può darti un punteggio perfetto nei tuoi esami di licenza medica. Quanto siamo vicini a una cura da parte di un medico di intelligenza artificiale?

La grande bruciatura: Debnil Chowdhury di S&P afferma che si tratta di “uno dei peggiori climi economici mai registrati”. Cosa rende il signor Chowdhury così pessimista? Una serie di dati che tiene traccia della domanda di una misura del commercio globale: il diesel.

Grande critica: L’Australia potrebbe essere sull’orlo di una svolta nella coltivazione dell’orzo, secondo il ministro del Commercio Don Farrell. La Cina sta rivedendo le tariffe punitive sui cereali e Farrell spera che questo sia un precursore per porre fine alla disputa commerciale di lunga data tra i due paesi.

Rosa nero. Fotografo: Rich Fury/Getty Images Nord America(Fotografo: Rich Fury/Getty Images/Rich Fury)

FinalmenteE Jennie, Lisa, Rosie e Jisoo sono tornate nel deserto della California questo fine settimana. Quattro anni fa, il loro debutto al Coachella Valley Music and Arts Festival è stato una pietra miliare per il K-pop, contribuendo ad alimentare l’ossessione globale per la musica sudcoreana. Questa volta le Blackpink, il gruppo femminile più famoso al mondo, sono le headliner.

