Encuentro Moda prevede vendite per 85 milioni nel 2023 e porta il suo giovane marchio nella penisola

Encuentro Moda non ferma la sua crescita. Società di distribuzione di moda delle Canarie Prevede un aumento del fatturato a 85 milioni di euro nel 2023guidato dall’espansione nel commercio al dettaglio e dall’apertura dei suoi primi negozi a marchio Öbu nella penisola, secondo Gonzalo de Lorenzo, CEO dell’azienda, Modaes.

Quest’anno, l’azienda di moda registrerà un fatturato di 76 milioni di euro, al di sopra della sua previsione originale e superiore al volume delle vendite per il 2019, prima dello scoppio dell’epidemia, che ammontava a 73 milioni di euro. Encuentro non riguadagnerà ancora la sua redditività pre-Covid, ma supererà i livelli del 2021, quando è uscito dal rosso dopo aver registrato perdite nel 2020 per la prima volta nella sua storia.

nell’ultimo anno, Canarie ha completato i suoi piani di espansione della vendita al dettaglio, che includevano l’apertura da otto a dieci negozi in Spagna.. La scorsa settimana, Encuentro Moda ha installato un nuovo punto vendita a Merida e aperto in città come Girona, Castellón, Mataró e Lanzarote.

Entro il 2023, l’azienda prevede anche di aprire da otto a dieci nuovi negozi, Sebbene i piani siano “flessibili”, si riferisce a De Lorenzo, a causa dell’incertezza economica e dell’aumento dei costi. “L’inflazione ci ha colpito, ma Al momento non lo abbiamo trasmesso al consumatore attraverso aumenti di prezzoUtilizziamo altre strategie come la riduzione delle detrazioni”, descrive il dirigente.

I primi due negozi della penisola di Öbu, il giovane ed economico Encuentro Moda, Ha aperto di recente ad Alcorcón e al Paseo de Extremadura, entrambi a Madrid. “Vogliamo attirare un nuovo cliente più giovane e ora vedere come si evolve prima di pianificare più aperture”, afferma il CEO dell’azienda. Nelle Isole Canarie, Öbu ha una rete di 23 istituzioni.

sul canale online, Encuentro Moda ha aumentato le sue vendite tra il 40% e il 50% quest’anno, anche se rappresenta ancora solo il 2,5% del suo reddito totale.. “È un peso contenuto, ma il motivo è che anche il business al dettaglio sta crescendo a un buon ritmo”, spiega Di Lorenzo. L’azienda opera online solo attraverso il proprio negozio e non prevede di entrare mercati.

Sebbene Encuentro Moda abbia pianificato di iniziare la sua internazionalizzazione nel 2023, nulla è stato ancora dimostrato. L’azienda concentra la sua produzione in Spagna e Turchia Ha appena lanciato un rinnovamento della sua rete di negozi con un nuovo concetto “con più personalità”, nelle parole del suo CEO.

Fondata nel 1986 da Raul Mendez, Encuentro Moda ha uffici a Tenerife, Madrid e Shanghai e impiega tra le novecentomila persone, tra negozi e uffici. azienda Appena firmato Angels Julià Farrès come Direttore Commerciale per promuovere i loro prodotti.

L’amministratore delegato, arrivato da Uterqüe, dove ha lavorato per nove anni, ha ricoperto ruoli di Brand Manager Massimo Dutti Boys & Girls e Purchasing Manager per la linea donna presso la stessa azienda. In totale, Farrès ha trascorso quasi trent’anni in Inditex prima di entrare in Encuentro.