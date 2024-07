Ener Valencia: “Stiamo attraversando un momento molto difficile”

Inter Il Porto Alegre ha dovuto vincere con due gol di scarto per vincere la serie contro di loro Rosario centraleMa non poteva. Il punteggio finale fu 1-1 e, grazie alla vittoria dell’andata, l’Argentina si qualificò per gli ottavi di finale della CONMEBOL Sudamericana.

Ener Valencia in fase di riscaldamento internazionale

Ener Valencia, attaccante della nazionale brasiliana, ha parlato dopo la partita ed ha espresso il suo rammarico per l’esclusione“Stiamo attraversando un momento molto difficile. Oggi abbiamo provato a cambiare questa situazione. Abbiamo provato a cercare in tutti i settori, ma ciò non è avvenuto”.

L’attaccante ecuadoriano che ha effettuato tre tiri in porta ma non è riuscito a colpire la palla. Nella ripresa, quando è stata calciata una punizione, la palla sembrava infilarsi nell’angolo, ma il portiere Jorge Bron l’ha bloccata.

Ha poi partecipato al gol di Alan Patrick e da allora ha insistito per giocare insieme a Rafael Santos Borre. Hanno fallito tutti.

“È difficile segnare un gol e poi tornare a casa e subire un gol all’inizio. Poi abbiamo provato ovunque ma purtroppo oggi non siamo riusciti a farcela.”

L’Inter, che ha cambiato allenatore la settimana scorsa, non è uscita dalla crisi sportiva. È stato escluso dalla Copa do Brasil e ora dalla Copa America.