Enrique Peñalosa è andato al concerto di Fonseca e, a proposito, ha gonfiato il petto per costruire vicino alla Movistar Arena

L’ex sindaco di Bogotà si è goduto il concerto di Fonseca alla Movistar Arena. Foto: Colprensa/@EnriquePenalosa

Ex sindaco di Bogotà Enrique Peñalosa Era presente al concerto, che è stato eseguito dal cantante Fonseca Nella capitale colombiana nel suo nuovo tour nazionale chiamato “El viajante Tour”. L’artista di bogotà ha registrato il tutto esaurito nelle due date in cui è stato presentato Movistar Arena Come previsto, ha soddisfatto le aspettative di migliaia di fan che hanno partecipato venerdì 12 e sabato 13 maggio.

Molti personaggi pubblici non hanno perso il concerto di Fonseca nella capitale colombiana, e uno di loro era l’ex candidato alla presidenza Enrique Peñalosa, che non ha lasciato passare il momento senza ricordare. alcuni progetti che ha eseguito durante il suo sindaco a Bogotà vicino alla Movistar Arena situata a Carrera 30.

L’ex sindaco di Bogotà è molto attivo sui suoi social e molti dei suoi post non si limitano ad attaccare il presidente Gustavo Pietro o l’attuale sindaco della città, Claudia López, Ha anche evidenziato i numerosi progetti che ha realizzato durante il suo mandato come sindaco della capitale colombiana.

“Quando arrivo al grande concerto di Fonseca, mi diverto a vedere lo stadio di calcio e lo skate park sempre pieni, ed è quello che abbiamo aggiunto con Super Orlando Molano al progetto Movistar Arena”. Ha evidenziato l’ex candidato alla presidenza in un post che ha pubblicato sul suo account Twitter.

In un altro post, Peñalosa ha evidenziato: “Musicista e poeta Fonseca di Bogotà, in concerto a Bogotà ¡Viva Colombia!”.

Come previsto, il cantante Fonseca, che festeggia più di 20 anni della sua carriera musicale, ha sorpreso il pubblico con uno spettacolo impeccabile, diversi cambi di costume e vi ha eseguito molti dei suoi più grandi successi musicali, come: Ti mando fiori, sei il mio sogno, Arroyito, sono venuto a cercarti, cuori semplici, tra molti altri.

Una delle grandi sorprese che Fonseca ha presentato al pubblico colombiano è stato l’invito agli artisti Andrés Cepeda E jones, che non solo hanno mostrato un’enorme dimostrazione di affetto e ammirazione per il cantante di Bogotà, ma hanno anche eseguito alcuni successi come “Paraíso”, “Desesperado” e “Me enamora”. Il concerto si è concluso con un enorme applauso da parte del pubblico della Movistar Arena, che in questo modo ha reso omaggio alla straordinaria carriera di uno degli artisti più importanti di Bogotà negli ultimi anni.

D’altra parte, l’ex sindaco Enrique Peñalosa è una delle figure politiche che Fa parte dell’opposizione Al governo di Gustavo Petro e in diverse occasioni ha espresso la sua disapprovazione per il modo in cui il leader della storica Carta ha guidato il Paese. Di recente, l’ex candidato presidenziale ha intervistato il presidente nazionale e ha evidenziato alcune sue “sciocco” Perché “Pensa di essere un economista.”

“fra L’assurdità di Petro che si crede economista, Vale a dire che la prova che gli alti costi del lavoro non causano la disoccupazione è che la disoccupazione è bassa nei paesi ricchi. Questi paesi sono ricchi perché sono più produttivi: hanno più macchinari, più istruzione e più infrastrutture pro capite. I salari sono più alti non perché ci sono standard di lavoro, ma perché la produttività e la domanda di lavoratori sono più alte. Per questo anche gli immigrati clandestini che lavorano fuori legge guadagnano molto di più rispetto ai loro paesi d’origine”.ha dichiarato l’ex sindaco.

Inoltre, un altro bersaglio delle critiche di Peñalosa è il sindaco Claudia Lopez In diverse occasioni hanno avuto alterchi sui social e in questa occasione è stata la torre di emergenza del Kennedy Hospital a provocare la lite da parte dell’ex sindaco.

Contrariamente alle dure assicurazioni del sindaco in occasione dell’apertura della torre di emergenza al Kennedy Hospital, che era stata abbandonata per 13 anni fino al mio arrivo, Siamo stati noi a rilanciare il progetto Abbiamo affittato la torre.Penalosa notato.