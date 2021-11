Epic Games acquista Harmonix e annuncia piani futuri in VR

Epic Games non starà a guardare mentre Meta pianifica la propria rivoluzione. Harmonix è stata acquisita dalla società responsabile di Fortnitee creatori di giochi come Rock Band o Guitar Hero. occupazione Dichiarazione ufficiale De Harmonix non esita a dire che per loro è una “giornata storica”.

Fortnite vedrà “avventure musicali”

Harmonix lo sostiene I tuoi piani di gioco istantanei non cambieranno: Rock Band continuerà ad avere DLC in futuro, ci saranno eventi FUSER e l’intero catalogo rimarrà disponibile su Steam indipendentemente dal fatto che appaia anche su Epic Games Store.

I piani per questo acquisto includono due obiettivi da un buon inizio: “creare avventure musicali” per Fortnite e altro nel lungo periodo. Porta il tuo marchio e i tuoi giochi nel Metaverso. Vicepresidente dello sviluppo del gioco presso Epic Alain Tascan Usa altre parole: “Cambieremo il modo in cui i musicisti sperimentano la musica trasformandoli da ascoltatori passivi a partecipanti attivi”.

La prima cosa che vedremo di questo acquisto saranno sicuramente i nuovi eventi party di Fortnite, qualcosa che è già successo Ha funzionato molto bene In passato con DJ Marshmello che ha raccolto oltre 10 milioni di persone:

Finiremo per usare le chitarre Rock Band in Fortnite? Il futuro ce lo dirà. Per ora, quello che sappiamo per certo è che Harmonix Non creerai nuovi strumenti digitali per questo futuro. Forse con gli occhiali VR i controlli sono sufficienti.