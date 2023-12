Epson presenta le nuove soluzioni SureColor Serie T e Serie P

Epson annuncia il lancio delle sue ultime soluzioni di stampa, le serie T e P della famosa linea SureColor, progettate per soddisfare le esigenze di produzione di volumi elevati in ambienti professionali. Disponibili nei formati da 24, 36 e 44 pollici, queste stampanti presentano un design innovativo che ottimizza lo spazio e fornisce soluzioni efficienti per varie esigenze.

Le stampanti tecniche della Serie T, incluse SureColor T3770E, SureColor T3770DR, SureColor T5770DR e SureColor T7770DL, sono progettate per soddisfare le complesse esigenze degli ambienti di stampa tecnici e di produzione. Juanita AgudeloResponsabile marketing e vendite per aziende industriali in Epson Columbia sottolinea: “Questi modelli offrono prestazioni potenti in un formato compatto, consentendo ai professionisti di completare rapidamente i loro progetti senza occupare spazio prezioso”.

Alimentate da una testina di stampa PrecisionCor MicroTFP da 2,64 pollici, queste stampanti producono banner a velocità impressionanti fino a 27 metri quadrati all’ora e realizzano stampe artistiche in formato A1/D in meno di 16 secondi. Inoltre, l’innovativo inchiostro UltraChrome XD3 a sei colori, incluso l’inchiostro rosso, garantisce l’acquisizione di un’ampia gamma di colori, sfidando altre stampanti di produzione.

Questi modelli sono più piccoli del 25% rispetto ai loro predecessori e presentano un design compatto ed elegante che consente di risparmiare spazio. È dotata di manutenzione automatizzata e self-service per un uso a lungo termine, stampa su una varietà di materiali e presenta un design completamente frontale per ambienti con vincoli di spazio.

Le stampanti fotografiche e grafiche della serie P, tra cui SureColor P6570E, SureColor P6570DE, SureColor P6570D e SureColor P8570DL, offrono un design a superficie piana unico con versatilità front-end completa, adattandosi a qualsiasi flusso di lavoro e massimizzando la produttività.

Grazie alla tecnologia della testina di stampa PrecisionCore MicroTFP e all’inchiostro grigio UltraChrome PRO6, queste stampanti garantiscono stampe nitide, dettagliate e vivaci. Ideale per una varietà di applicazioni fotografiche, stampa su un’ampia gamma di materiali, tra cui fotografie, opere d’arte, tele e carte rigide fino a 1,5 mm di spessore. SureColor P8570DL da 44 pollici è dotato di sacche di inchiostro ad alta capacità da 1,6 litri, che riducono i frequenti cambi di cartuccia.