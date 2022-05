‘Era così impegnativo’: il video di Kim Kardashian mostra come ha vestito Marilyn Monroe con l’aiuto di tre persone che hanno lasciato una cerniera aperta che non si è mai chiusa | persone | intrattenimento

Il Met Gala 2022 mi ha lasciato tra le mani un’intera polemica storica sociale Kim Kardashian. La donna d’affari ha sorpreso tutti In posa sul red carpet con l’abito di Marilyn Monroeun completo per il quale ha dovuto perdere 7 chili per poterlo indossare all’evento di New York.

Ma le confessioni dell’imprenditrice milionaria, e soprattutto le avventure che ha dovuto intraprendere per poter entrare in un design esclusivo, hanno lanciato un’ondata di critiche da parte degli utenti della rete, che l’hanno definita un cattivo esempio rivelando una decisione sbagliata di perdere peso in esso. Poco tempo, solo per rivedere a Vestiti.

Il fatto è che l’ex Kanye West “soffrì” e fece di tutto per sfoggiare lo stretto abito dorato con centinaia di cristalli, che l’attrice americana utilizzò 60 anni fa per cantare “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy durante la celebrazione al Madison Square Garden di New York.

Kim Kardashian “indossa” un abito di Marilyn Monroe

Il protagonista del realitystare al passo con i KardashiansAncora una volta è riuscita ad essere al centro dell’attenzione al Met Gala. Tuttavia, anche se ha posato come cantante nell’abito iconico, Kim Kardashian non è riuscita a chiudere la cerniera nella parte posteriore e quindi ha indossato una stola bianca, che è stata pubblicata persone in spagnolo.

Kim Kardashian arriva con il fidanzato Pete Davidson al Met Gala del 2022 (Foto di Angela Weiss/AFP) Foto: Agence France-Presse

Il background della fondatrice del marchio Skims parla da sé, poiché non esita a sembrare glamour nei suoi design stravaganti che sceglie per questo evento annuale. La rivista americana riporta che nel 2019 ha preso lezioni di respirazione per indossare un modello Thierry Mugler.

E l’anno scorso, È apparso con la maschera nera sul suo abito di Balenciaga Tutti lo ricordano con una determinazione travolgente che non è riuscito a farla franca tutta la notte.

Ora, la sfida di Kim Kardashian è stata ancora più grande, dato che ha dovuto perdere circa 7 chilogrammi in sole tre settimane, e anche così lei più terribile Il resto delle sue misurazioni non includeva il sontuoso abito firmato da Jean-Louis, che è stato acquistato dal Ripley Museum di Orlando nel 2016 per 4,81 milioni di dollari.

Kim Kardashian sul red carpet del Met Gala 2022. EFE / EPA / JUSTIN LANE

Foto: Justin Lin

“È stata una bella sfida”, ha detto Kim, parlando della sfida di intraprendere azioni più piccole delle sue. Il video che mostra come il processo è diventato virale su Twitter per confermare la saga dei test delle tute.

È così che Kim Kardashian è entrata nell’abito di Marilyn Monroe. Le immagini non sono adatte a persone sensibili o curatori del museo del costume pic.twitter.com/PcNxltOmiD Martin Bianchi Tasso (@martinbianchi) 4 maggio 2022

Nella registrazione, Kim può essere vista indossare la sua cintura del marchio Skims nuda, insieme a due persone che lavorano nel museo che indossano guanti, per non danneggiare il vestito. E la persona responsabile della registrazione del momento è lo stilista Chris Appleton, la celebrità responsabile dell’acconciatura di Jennifer Lopez, Dua Lipa, tra le altre celebrità.

La verità è che il lavoro non è stato facile e alla fine Kim Kardashian ha annusato il pezzo che non si chiudeva del tutto da dietro. Anche Appleton si è unito al lavoro di caricamento accurato della tuta.

Ed è stata proprio questa clip che ha suscitato critiche nei confronti della figlia maggiore di Kris Jenner, citando il suo ego per aver insistito nell’indossare un capo considerato “un tesoro nazionale di 60 anni”.

Il vestito di Kim Kardashian non è solo pericoloso perché ha detto di non aver mangiato per 3 settimane per perdere 8 chili e indossarlo, ma perché questo vestito è un pezzo storico e fragile che non dovrebbe lasciare un museo perché una celebrità lo chiede, il rischio di danni è alto dms. – Malú Machuca Rose (oyemalu) 3 maggio 2022

Molti netizen hanno parlato della personalità arrogante di Kardashianpotendo utilizzare anche la replica in possesso del museo, non il progetto originale che è stato messo in pericolo dall’evento.

Su Kim Kardashian: perché ti interessa di più l'”abito storico” che il messaggio dannoso di diete pericolose e torture intorno al cibo quando sei vestito? Il telo, come storicamente, è cucito. L’influenza culturale danneggia migliaia di adolescenti. – Mariana Lemon Ruggiero (@marianaliru) 5 maggio 2022

Bene, si scopre che Kim Kardashian indossava un vestito che era Marilyn Monroe che ha dovuto perdere 8 chili in 3 settimane perché non poteva essere regolato. Che messaggio ci stai lasciando? pic.twitter.com/8bWPVky7AO – Online Mom™ (@onlinemami_) 4 maggio 2022

Altri hanno indicato l’errore di fare una “cattiva modella” a milioni di giovani dicendo che aveva “giorni di fame”, solo per indossare un vestito che non corrispondeva alle sue misure per un capriccio. (E)

