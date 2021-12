Era il dinosauro più veloce di La Rioja

alcuni dei I dinosauri più veloci del mondo abitavano La Rioja. È la conclusione principale di uno studio condotto dall’Università di La Rioja e pubblicato anche sulla rivista ‘Rapporti scientifici“.

D’altra parte, gli esperti hanno determinato cosa velocità massima a cui possono accedere queste specie. fino a 45 chilometri all’ora. I dati sono stati calcolati sulla base dell’analisi delle tracce di fossili rinvenute in due narrazioni nella città di Ryogan a Igea. Secondo lo studio di cui sopra, sono riconducibili al periodo noto come Il Cretaceo Inferiore, tra 145 e 100 milioni di anni fa.

Uno dei principali leader della ricerca, Pablo Navarro, crede cheÈ stato creato da dinosauri carnivori di taglia mediaSuccessivamente, ha menzionato che potrebbe essere “famelia spinosauridi o da prigione dentale“, CLa sua altezza può variare da due a quattro o cinque metri, secondo il ricercatore.

Una delle tre velocità più alte registrate nei dinosauri

In questo studio sono stati analizzati due tipi di campioni in base agli angoli e alla distanza tra le impronte trovate. I risultati sono stati misti. mentre un A una velocità di 23,4-37,1 chilometri all’ora in un’ora Dinosauri e quanto velocemente avrebbero raggiunto eL’altro era superiore tra 31,7 e 44,6 chilometri all’ora.

La velocità esatta registrata dall’ultimo dinosauro è Una delle tre velocità più alte registrate nei teropodi di tutto il mondo. Sia la velocità che l’agilità durante lo spostamento erano caratteristiche di questo tipo di animale.

Questo è l’ultimo studio conosciuto sui dinosauri dopo il suo studio I paleontologi che l’hanno scoperto nido di dinosauro almeno, 12 uova incluse sulla pietra ronzio. Scopri Made In il Località Huesca a Loarre, E un’altra scoperta di un dinosauro sauropode in Burgos.