Era inserviente in un ospedale di La Matanza, formato in tecnologia e ora lo cercano in altri paesi

Sebastian Spring ha 27 anni e ha deciso di cambiare vita

L’emozione si esprime con la voce Sebastiano Primavera, il giovane di 27 anni, la cui vita è cambiata quasi completamente in soli tre mesi. Per 10 anni ha lavorato come inserviente presso l’Ospedale Alberto Balestrini, nella città di Matanzas a Ciudad Evita. Sebbene amasse questo lavoro, sentiva che non le dava l’opportunità di crescere professionalmente e, oltre a non avere fine settimana per godersi, il dolore alla vita dovuto al tipo di lavoro la stava mettendo a dura prova.

È stata una conversazione importante con un amico che ha cambiato tutto: gli ha suggerito di seguire un corso per formarsi in ciò che amava di più: la tecnologia. Non aveva bisogno di altro che del desiderio di imparare, e ne aveva in abbondanza. Ecco come si è iscritto Anello digitaleuna rete di centri di apprendimento sul commercio digitale che forniscono formazione gratuita a persone con barriere socio-economiche, festeggia i suoi primi cinque anni.

“Ho seguito il corso sulle soluzioni cloud AWS (Amazon Web Services), ho impiegato tre mesi e sono riuscito a ottenere la certificazione a dicembre dello scorso anno; oggi, sei mesi dopo, sono un istruttore certificato per lo stesso programma Paddock “Lavoro anche in una multinazionale di infrastrutture, dove gestiamo tutto negli ambienti cloud per diversi clienti che hanno a che fare con la società di consulenza.” Riassume il suo lavoro attuale e i suoi sogni: “Il mio obiettivo per il prossimo anno è quello di poter acquistare io stesso il mio primo appartamento.

l’appuntamento

È nato e cresciuto a Gonzalez Catan. Terminate le scuole superiori, cominciò a lavorare come inserviente presso il Policlinico Alberto Palestrini. “Ho iniziato nell’agosto del 2014 e fino a poche ore fa lavoravo lì e ora mi sto dedicando al 100% a ciò che amo, che è la tecnologia, e ricevo offerte di lavoro perché da quando ho aggiornato la mia rete aziendale e ho detto che avere conoscenze in campo tecnologico. Quel sistema Amazon, Ricevo sempre ottime opportunità di lavoro“, account.

Sebastian Spring ha lavorato come barelliere per dieci anni

Per lui la formazione significa “molte nuove possibilità e straordinarie opportunità di carriera”. “Non posso nemmeno crederci, ma ricevo costantemente offerte di lavoro diverse e varie e tante offerte per diventare insegnante. Ciò che desidero, in futuro, è continuare ad esplorare e potermi dedicare a dare lo stesso ad altri bambini opportunità che ho avuto e per aiutarli a formarsi sul campo”. Tecnologico.

Questo desiderio è nato perché l’amico che gli consigliava di allenarsi è diventato il suo allenatore. “Ci conoscevamo dai tempi del liceo, poi, per problemi di lavoro, ci siamo separati, ma quando abbiamo avuto l’occasione di rincontrarci ci siamo rivisti e lui mi ha raccontato tutto quello che stava facendo, e siccome sapeva che io ho sempre amato la tecnologia , mi ha incoraggiato e io l’ho ascoltato, con mia sorpresa È diventato il mio insegnante“.

Inoltre, lo ha aiutato a cercare lavoro e si è offerto di aiutarlo con altri due corsi. E aggiunge: “Oggi non siamo solo colleghi, abbiamo anche diversi progetti personali”.

“La verità è che non posso credere di essere passato dall’essere un infermiere che pensava di aver raggiunto il limite massimo nel mio lavoro, e oggi mi ritrovo a pensare alla possibilità di cambiare paese a causa delle offerte di lavoro che arrivano “Non avrei mai immaginato di poter intraprendere questa strada, perché si sono aperte così tante porte”. Grazie all’aggiornamento del mio CV su LinkedIn, questo significa che le persone mi contattano da diverse città. Oggi lavoro da casa.”

Con nuove aspirazioni, Sebastian continua a cercare una nuova formazione. “Ora, non solo nelle tecnologie cloud ma quello è stato il catalizzatore, ma ho continuato a cercare nuove possibilità nel mondo della tecnologia, ho imparato a usare LinkedIn ed è stato automatico: non appena ho aggiornato correttamente il feed, le proposte hanno iniziato ad arrivare da UTN per diventare formatore del corso che offrono su AWS, così come le offerte di lavoro che mi arrivavano dalla Spagna e dagli Stati Uniti, erano diverse ma sempre legate al servizio cloud.

Secondo lui attualmente si cercano molti professionisti con conoscenza di AWS ed è per questo che lo consiglia. “Chiedono anche amministratori e architetti cloud. Questi sono i profili più richiesti oggi”.

Pensando al futuro, ammette:Voglio davvero comprare il mio primo appartamento. Questo è l’obiettivo per il prossimo anno perché sto già risparmiando da quando ho iniziato il mio nuovo lavoro, cinque mesi fa.

“Adoro tutto di questo nuovo lavoro. “Faccio parte di un ottimo team di professionisti, mi trovo a mio agio in azienda e l’atmosfera ti fa venir voglia di continuare”, ammette. “Quando avrò il tempo giusto, vorrei studiare un titolo universitario e consolidare ulteriormente tutto questo.” . conoscenza.”

Il suo desiderio è «conseguire una laurea o una laurea tecnica che mi permetta di studiare anche nei fine settimana o a giorni alterni della settimana, così da potermi organizzare». Penso che questo mi darà un altro approccio più professionale alla mia vita lavorativa.“.

Dalla sua posizione di insegnante che incoraggia gli altri: “Ho iniziato senza alcuna conoscenza preliminare di ciò che so oggi.. Sapevo qualcosa di cosa fosse la tecnologia, ma oggi sviluppo insieme alle nuove tecnologie e al cloud Microsoft, all’interno di questa azienda e nell’intelligenza artificiale… Stiamo creando i primi progetti di tutto ciò che riguarda il machine learning. …da regolatore a “esperto” di intelligenza artificiale, dice ridendo.

La formazione ricevuta da Sebastian, come quella fornita presso Potrero Digital, mira a fornire la possibilità di abbandonare rapidamente il lavoro e creare collegamenti con i progetti all’interno del corso. “Dei 2.470 diplomati certificati Potrero, il 60% ha già una fonte di reddito da lavoro e il 40% ha un impiego sicuro grazie al tempo dedicato ai nostri progetti. Vediamo un interesse in costante crescita e questi risultati ci incoraggiano ad andare avanti”, ha dice. Juan José BertamoneIl suo direttore aggiunge: “La nostra missione è fornire gli strumenti necessari affinché i giovani, non solo a Rosario ma in tutto il Paese, possano avere successo nell’era digitale e promuovere lo sviluppo della nostra società”.