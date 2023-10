“Era un sogno avere un giocatore come lui”. soddisfazione

Hanno giocato insieme, sono cresciuti nella stessa squadra, ma non si sono mai incontrati nello stesso gioco dei professionisti. Mikel Arteta E Andoni Airolacresciuto nella cava di Antiguo, e la squadra di San Sebastián si sono affrontate questo sabato per la prima volta in panchina in una partita di Premier League: Bournemouth–Arsenale. I Gunners hanno vinto 0-4, con gol di Saka, Odegaard (calcio di rigore), Havertz (calcio di rigore) e White.

Anche se gli obiettivi sono molto diversi in campionato – Artiglieri Stanno cercando di lottare per il titolo e non hanno ancora perso questa stagione e il torneo Ciliegia Non conoscono ancora la vittoria – il duello degli allenatori baschi ha fatto piacere a molti: “Ci conosciamo molto bene. Giochiamo insieme, viviamo grandi momenti insieme, Giochiamo nell’Antiguoko, che negli anni ha sfornato tanti giocatoriLo ha spiegato Arteta in conferenza stampa.

Perché Antigoko? Questo è quanto ha detto l’allenatore dell’Arsenal:Stanno facendo un buon lavoro Siamo onorati di essere cresciuti lì, di essere stati educati lì e Questo è il bello del calcioHa aggiunto: Dopo 30 o 40 anni siamo insieme nella Premier League inglese come allenatori e sono molto felice per lui.

Secondo Arteta, la cosa più rappresentativa della sua educazione calcistica nei Paesi Baschi è “la passione per il gioco, per il calcio”. Lui continua: “Tutti hanno a cuore l’accademia. Devi vedere Real Sociedad, Atletico Bilbao ed Eibar“Tutte queste squadre stanno facendo un ottimo lavoro nell’attrarre talenti e non è una coincidenza che così tanti giocatori siano andati oltre”, ha detto ai giornalisti britannici durante l’anteprima.

Coincidenze nel passato



Sebbene si conoscano bene, non si sono mai incontrati faccia a faccia nello stesso gioco prima. Da professionisti, mai. Nel Stagione 2004/05Quando l’Athletic visitò l’Anoeta per affrontare la Real Sociedad, entrambi furono convocati e giocarono… Ma non erano sull’erba nello stesso momento. Iraola parte titolare e fornisce l’assist per gli ospiti fino alla sostituzione all’80’, mentre Arteta entra in campo all’89’, quando la squadra di San Sebastian è già in partita (3-2).

Così Arteta ha parlato del giocatore dell’Iraola: “Penso Tecnicamente era migliore di tutti gli altri. Giocava come ala quando era più giovane, e quando è diventato un po’ più grande nella sua carriera ha giocato come ala. Era un grande terzino, un terzino invertito e Avrebbe potuto essere un sogno Qualsiasi allenatore dovrebbe avere un giocatore come lui. “È davvero intelligente e molto abile e sono molto felice di aver potuto giocare con lui.”

Sì, hanno condiviso la squadra un anno fa, con Nazionale spagnola under 21 Di Armando Uvarte, nella partita contro la Svezia. In questa occasione Arteta ha giocato tutta la partita, mentre Iraola è entrato dalla panchina al 65′.

Qualche mese fa, al Relivo, José Luis Mendilibar ha ricordato come è stata la prima volta che ha visto Arteta giocare nelle categorie inferiori: “Ricordo perfettamente quel ragazzino, doveva avere 1,63 anni, tecnicamente spiccava davvero. Non l’hai fatto.” Non devi essere una lince per rendertene conto. Ciò che ha attirato maggiormente la mia attenzione in lui è che capisce il gioco.. Non era veloce, ma non perdeva mai la palla e giocava sempre con sentimento. Ha guidato bene, ma soprattutto ha scelto bene. Guardavamo tutte le partite con Antigoko e gli passavamo la palla“, ha scritto su questo mezzo.