“Eravamo la squadra più forte del mondo… finché non è arrivato Simeone”.

Roberto Firmino ha portato grandi gioie al Liverpool, ma la sua partenza la scorsa estate per l’Arabia Saudita ha segnato la fine del ciclo del brasiliano ad Anfield e anche di una generazione di giocatori che hanno reso i Reds la migliore squadra d’Europa. Nella sua autobiografia, che sarà pubblicata il 9 novembre, il calciatore racconta alcuni dettagli di quella squadra indimenticabile: “Non è un segreto per nessuno. Avevamo conquistato l’Europa, avevamo conquistato il mondo, ma mancava qualcosa: non avevamo ancora conquistato l’Inghilterra, ed era il trofeo della Premier League che i tifosi desideravano più che mai. Non ho dubbi che eravamo anche i migliori.” Marzo 2020, quando il pianeta si fermò a causa dell’epidemia.”

Nello specifico, Firmino cita Diego Pablo Simeone come uno degli artefici del grande finale del Liverpool: “Dopo 26 vittorie in 27 partite, era chiaro che il titolo era solo questione di tempo e che l’obiettivo era già cambiato: ora volevamo vincere”. il campionato senza sconfitte, ne abbiamo discusso tra di noi.” – E perché no? Dopotutto, ogni settimana era una vittoria dopo l’altra e il traguardo si avvicinava senza alcun segno o intenzione di rallentare. Ma poi abbiamo avuto una stagione negativa. Piccolo, ma sufficiente a costarci caro. Ciò potrebbe aver contribuito, nel lungo periodo, alla perdita della nostra egemonia europea e globale. Nel febbraio 2020 siamo andati a Madrid per affrontare l’Atletico negli ottavi di finale di Champions League. Diego Simeone, l’allenatore dell’Atletico, ha definito perfettamente il nostro stile e ha trovato il modo di annullarci”.

Questa eliminazione contro l’Atletico ha fatto un grande danno alla squadra: “Questa è stata la nostra prima sconfitta in cinque mesi, e solo la seconda in questa stagione (l’altra era contro il Napoli nella fase a gironi) e la verità è che ci ha sorpreso. In quella fase della stagione ci siamo sentiti invincibili, con una squadra unita”. E forti. Ma non eravamo davvero invincibili. Siamo rimasti scioccati dal risultato dell’Atletico e lo abbiamo scoperto nel modo più duro. Dopo il Real Madrid ci sono state altre tre sconfitte, che alla fine sono state più importanti di quanto potessimo immaginare. “Abbiamo perso 3-0 contro il Watford, ponendo fine a una serie di 18 vittorie consecutive in Premier League e una serie di 44 partite consecutive di imbattibilità”.

Segui il Canale Diario AS su WhatsAppDove troverai tutte le chiavi sportive per oggi.