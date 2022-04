Erimsa amplia il proprio impianto di produzione totale per soddisfare la domanda in vari settori industriali

eremsa Presuppone nuove sfide nel 2022 volte a continuare a sostenere l’innovazione nel settore minerario in Galizia. L’ampliamento dello stabilimento dove la catena di montaggio Q-Sand produce silice fa parte della sua strategia per fornire materiali sostenibili che promuovano il progresso tecnologico e lo sviluppo sociale attraverso la creazione di infrastrutture di base.

Erimsa, che è riconosciuta per le sue buone pratiche ambientali, prevede di raddoppiare l’attuale produzione di 25.000 tonnellate all’anno in 5 anni.

Ogni anno in questo centro vengono vendute più di 25.000 tonnellate di questo tipo di inerti. Un importo che l’azienda intende aumentare per soddisfare la crescente domanda da parte dei settori industriali di una materia prima sostanzialmente strategica nell’attuale situazione. Erimsa costruirà un magazzino per lo stoccaggio e l’imballaggio degli aggregati, che rafforzerà la linea di business di Q-Sand ora e nel lungo termine, garantendo il flusso di distribuzione.

L’azienda continua a porsi uno dei suoi obiettivi di promuovere l’innovazione tecnologica e guidare l’Industria 4.0. Il chip è la materia prima che viene utilizzata come base per molti prodotti; Tra questi, la stampa 3D del silicio sta guidando la produzione digitale e consentendo metodi di produzione più efficienti e sostenibili.

Lo scopo della nostra azienda è quello di sviluppare un’estrazione mineraria moderna e sostenibile, nel massimo rispetto del territorio e del nostro ambiente, per fungere da leva per l’innovazione attraverso il recupero di minerali fondamentali per lo sviluppo tecnologico. La nostra visione è per il presente, ma soprattutto per il futuro, spiega l’amministratore delegato di Erimsa, José Antonio Valencia.

Presenti sul mercato dal 2020, gli aggregati di silice commercializzati con il marchio Q-Sand sono molto richiesti da vari settori per la loro versatilità e gli elevati standard qualitativi. Le proprietà di questo prodotto lo rendono idoneo all’uso nell’industria chimica e per la realizzazione di infrastrutture di base, come abitazioni, strade o ospedali. Anche per la fabbricazione di malte, vernici e ferroleghe e trovano impiego negli impianti di depurazione e nell’orticoltura.

L’impegno di Erimsa per l’innovazione è continuo; Da qui la diversità delle sue linee complessive con altre gamme: Q-Bed, che garantisce il benessere degli animali come letti per vacche da latte; Q-Golf, pensato per la realizzazione e manutenzione di campi da golf e Q-Play, che trovano impiego in diversi ambiti sportivi.

Quattro centri di produzione

Con oltre quattro decenni di esperienza nello sviluppo di un modello minerario moderno e sostenibile, Erimsa ha quattro centri di produzione situati in Galizia e Castilla y León, che forniscono lavoro diretto a oltre 200 lavoratori.