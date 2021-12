Erin Rosales vuole stare fuori dalla docuserie di Julian Muñoz

30/12/2021 IRENE ROSALES EUROPA SPAGNA SOCIETÀ CONTACTOPHOTO



Madrid, 31 (possibilità)

Se nel 2021 abbiamo una serie di documentari su Rocío Carrasco, nel 2022 sembra che Julián Muñoz apparirà sullo schermo per parlare della sua relazione con Isabel Pantoja e di come sono finiti per recitare in Malaya Case … una relazione che è finita nel pubblico dominio dall’inizio dei fatti Affari ed affari portati avanti dall’ex sindaco di Marbella e tonadillera negli anni del corteggiamento in liquidazione.

Questa è senza dubbio una notizia che a Isabel Pantoga non dovrebbe piacere affatto, perché da quello che hanno sempre detto i suoi figli, Tonadillera non riesce a sentire il nome di Julián Muñoz perché lo considera il colpevole di essere stato in carcere e che il suo nome è stato pubblicamente offeso.

Europa Press Reports ha potuto parlare in esclusiva con Irene Rosales della questione, e il fatto è che la moglie di Kiko Rivera vuole stare lontana da ciò che Julien Muñoz de Isabel Pantoga potrebbe dire nella sua docu-serie: “Non posso dire nulla su questo o dire qualsiasi cosa.”

La moglie di Kiko Rivera è stata cauta quando ha parlato di quello che suo marito pensava avrebbe parlato ora l’ex sindaco di Marbella, ma quello che voleva darci i dettagli era come avrebbero trascorso il capodanno, Irene ha mollato andando a Cantura: “L’abbiamo passato a casa con la pace della mente come una famiglia.” Sembra che il rapporto con il cantante sia ancora completamente interrotto e preferiscono non andare alla famosa fattoria di Cantura.