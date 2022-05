Errori comuni che non dovresti fare nei tuoi investimenti se il mercato azionario crolla (secondo gli esperti)

Ogni investitore dovrà affrontare molteplici situazioni che metteranno a dura prova la sua perseveranza. L’iperinflazione, i resti della pandemia di Covid-19, l’invasione dell’Ucraina e tutti i suoi derivati, come l’incertezza energetica, sono alcuni dei fattori che hanno influenzato il recente calo dei mercati. In questo contesto, la forza dell’investitore si sta indebolendo. Tuttavia, la prima cosa da fare è mantenere la calma. Il secondo, continuando a mantenerlo di fronte all’incertezza.

Se il mercato azionario scende, qualsiasi investimento che ha un piano in atto dovrebbe continuare come prima. Non fare niente. La formula è molto semplice, ma difficile da implementare. Secondo gli esperti, l’errore più comune è il panico e la vendita. A prima vista può sembrare ragionevole uscire dal mercato durante una crisi per evitare i mali peggiori, tuttavia non è la soluzione migliore soprattutto se si investe a lungo termine; Qualcosa che fa la maggior parte degli investitori.

Perché è meglio resistere? Perché il tempo è una variabile essenziale. L’esperta di finanza Natalia de Santiago spiega nel suo nuovo libro: “In materia finanziaria, il tempo conta almeno, e sicuramente di più, della quantità”. investire di meno (Pianeta, 2022). Lo dirò mille volte: il segreto per ogni investitore di successo è avere tempo dalla tua parte. Spiega che più tempo hai per vedere crescere i tuoi investimenti, meno rischi corri e più tempo darai ai tuoi soldi per maturare interessi e velocità.

L’andamento generale dei mercati è rialzista

Nel breve termine possono verificarsi e spesso ci saranno cali, ma l’andamento generale dei mercati è rialzista. Le statistiche mostrano che il mercato azionario è in aumento nel lungo periodo. Questo può essere visto se si prende come esempio il comportamento dell’S&P 500, l’indice rappresentativo del mercato azionario statunitense, negli ultimi 20 anni. Ci sono stati forti cali dovuti alla crisi di Internet nel 2000, ai mutui subprime nel 2008 – la bolla immobiliare populista – e alla crisi del coronavirus, che ha tenuto sotto controllo l’economia globale due anni fa. Quindi la cisti si è ripresa ed è cresciuta.

Per i professionisti, il tempo che trascorri sul mercato è più importante che sapere quando comprare e quando vendere. “Abbiamo registrato nell’immaginario collettivo questi signori di Wall Street che esultano freneticamente per gli ordini telefonici! E vendi!, come se tutto fosse vita o morte, ma la verità è che la vita di un investitore è come piantare un giardino e aspettare, annaffiare seriamente , finché i tuoi semi non sbocciano ‘, dice de Santiago.

Ti esaurirai nei momenti peggiori e ti perderai il meglio

Un altro motivo per cui è sempre meglio resistere a una crisi è che sicuramente ti esaurirai nel momento peggiore e quindi perderai il meglio. Quando sei nel panico per la vendita, di solito lo fai dopo grandi cali. L’investitore medio non presta attenzione alla vita quotidiana dei mercati – non sa come funziona tutto – e quindi tende a prendere una decisione su consiglio del suo consulente o quando vede notizie sui media o sui social network.

Il problema è che è facile quindi che gran parte della caduta sia già avvenuta e, soprattutto, si sia verificato il giorno del più grande calo del mercato azionario, hanno avvertito da parte loro gli esperti della Fundación MAPFRE. Se vende dopo, l’investitore lo farà vicino al fondo. Secondo un’analisi della società di consulenza JP Morgan, a questo si è aggiunto un nuovo difetto: i giorni dei maggiori rialzi del mercato azionario tendono a verificarsi entro 15 giorni dal calo maggiore.

Perdere solo i primi 10, che sono i giorni in cui il mercato azionario sale di più, ha quindi un impatto significativo sulla redditività a lungo termine, sottolineano dallo studio della società di consulenza. Si perderà una grande opportunità. Inoltre, ci sarà chi non investe più, dopodiché l’inflazione inghiottirà i loro risparmi. “L’inflazione elevata è una morte per i nostri risparmi. Natalia de Santiago avverte che credere che queste cose siano al sicuro in banca è un mito che deve essere smantellato al più presto.

Usa i cali per investire meglio

Oltre a mantenere un piano di investimento a lungo termine, puoi fare un’altra cosa: approfittare della caduta per investire meglio. Come spiegato dalla Fundación MAPFRELa logica di aumentare gli investimenti durante o dopo una caduta è semplice, poiché si finisce per trarre vantaggio dal trend positivo a lungo termine del mercato azionario. Come investitore a lungo termine, quello che fai in una crisi o in una recessione è comprare qualcosa a buon mercato che sai aumenterà di prezzo nel lungo periodo.

In questo caso, la cosa appropriata per questo investimento aggiuntivo è utilizzare la liquidità del proprio portafoglio, che non deve essere confusa con materasso di emergenza. Infatti, i soldi risparmiati di cui non hai bisogno dovrebbero essere investiti quotidianamente proprio per non cadere in una spirale di debiti da cui non potrai uscire in seguito. Il denaro in contanti è denaro che può essere risparmiato in prodotti sicuri in attesa che si presentino opportunità di investimento.

“La verità è che la vita di un investitore è molto simile a piantare un giardino e aspettare, annaffiandolo seriamente, finché i tuoi semi non sbocciano.” Natalia de Santiago Getty Images

Alla fine, dobbiamo presumere, come sottolinea Natalia de Santiago, “i soldi si fanno lentamente e con una buona calligrafia” e applicare quello che lei chiama “zen finanziario: si dice che sia un tesoro per la pace della mente – e la paghetta – di non dover annullare i tuoi investimenti in un brutto momento e incorrere in perdite inutili. “”. Il mercato vedrà alti e bassi e la chiave sarà rimanere nelle ore più basse per sfruttare il buon momento che sicuramente arriverà nel lungo periodo.

