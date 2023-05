Esci da Exatlón oggi: chi parte il 10 maggio 2023 – All Star México

ILAlla quattordicesima settimana di attività in Exathlon All Star Messico 2023 Ha forti sentimenti in attesa dei partecipanti sopravvissuti, che vedranno come due compagni o rivali lasciano la competizione.

La prima eliminazione accadrà festa delle mammein un clima teso dopo la controversa partenza Curtis Marisol Domenica scorsa grazie all’astuto critico e alle sue zanne squadra rossa.

Chi è ancora vivo in entrambe le squadre?

Dopo l’alba per la squadra azzurra ultima Eliminazione domenicaleLe squadre sono così composte:

Squadra rossa: Matilda Alvarez, Hollywood Pulido, Natalie Gutiérrez e Jose Menendez.

Squadra blu: Cook Guerrero, David Juarez, Evelyn Guijaro, Andres Fierro.

Chi sarà eliminato dall’Exatlón mercoledì 10 maggio?

A partire da ora, non ci sono informazioni ufficiali su come giocare. serie per sopravvivere. Inoltre non si sa chi verrà eliminato, anche se le fughe di notizie sui social network indicano che qualcuno di squadra rossa Sarà lui quello sacrificato stasera.

Secondo pagine e profili specializzati in spoiler, Natalie Gutiérrez Ha tutti i voti per uscire dal programma perché è la concorrente con il minor numero di voti e forse la più bassa tra tutte le partecipanti.

Vale la pena notare che le informazioni condivise non sono state confermate, quindi se vuoi conoscere le informazioni che sono state ufficialmente cancellate stasera, non dimenticare di ascoltare il reality show di televisione aztecaa proposito, è allo stremo in questa stagione.

Quando e dove vedi Exatlón All Star 2023 mercoledì 10 maggio?

Lui Exathlon All Star Messico 2023 Puoi guardarlo in diretta e a colori dal lunedì al venerdì alle 20:30 sul canale TV aperto: Uno aztecoLa domenica (giorno dell’eliminazione) l’orario è alle 20:00 con lo stesso segnale (orari di Città del Messico).

Puoi seguire il programma online attraverso: www.tvazteca.comsul tuo smartphone o tablet in un’app Ronziodurante la trasmissione puoi farlo tramite Azteca Uno all’indirizzo Primo video.