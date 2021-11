ESCLUSIVO: Mirtha Legrand parla della sua salute un mese dopo il suo intervento coronarico

Mirtha Legrand, nella sua ultima apparizione pubblica prima dell’ammissione: era al PASO (RS Photo)

“Casa felice!”, Raccontare Telecho Mirtha Legrand Il 13 ottobre, in occasione della sua dimissione medica dall’ospedale, 12 giorni dopo essere stato ricoverato nella sala di cura del Sanitarium Mater Dei. La sua felicità era del tutto comprensibile, naturalmente. Ad esempio, lei e la sua famiglia hanno avuto un terribile spavento il 30 settembre quando è stata ricoverata al pronto soccorso dopo la dialisi: una serie di studi ha determinato che aveva un blocco dell’arteria coronaria e i professionisti sono intervenuti immediatamente quando Metti due pilastri nel tuo cuore.

Da allora, la più grande cantante della televisione argentina ha soggiornato nel suo appartamento in Avenida del Libertador – nel quartiere palermitano di Buenos Aires – accompagnata dai suoi collaboratori che da anni lavorano con lei. Riceve anche medici che lo seguono per vedere i progressi della sua guarigione. Nel frattempo, sua figlia Marcela Tenner e nipoti joanna e Nacho Street Sono anche in costante contatto e si prendono cura del conducente. La vanno a trovare, la chiamano al telefono, comunicano su WhatsApp: Mirtha si adatta alle nuove forme di comunicazione, risponde anche con le emoji!

“Sto sviluppando molto bene”, secondo Chiquita un Teleshow Nelle ultime ore mentre continua a riprendersi e segue letteralmente le indicazioni date dai medici.

Marcella Tenieri faceva visita ogni giorno a Mirtha Legrand che era ricoverata al sanatorio Mater D (Foto: Luciano Gonzalez)

Giorni fa, sua figlia ha preso nota in TV dell’ansia che provava durante i giorni in ospedale di sua madre. “Ero molto spaventato e quando mia madre è uscita dal sanatorio ho sentito dolore come se mi fossi buttato dal quinto piano. Dolore in tutto il corpo e molto stanco. Un giorno non ho fatto il programma perché avevo bisogno di dormire per riprendermi”, ha detto Marcella.

Nacho StreetDa parte sua, era in viaggio quando sua nonna è stata portata al centro medico. E al suo ritorno, la prima cosa che fece fu di andare a trovarla. “Ti amo. Sei una leonessa!Ha scritto sul suo account Twitter ufficiale il giorno in cui l’autista è partito.

E sua nipote, intanto, per un anno e mezzo che ha preso il suo posto nei suoi classici, si è occupata del suo posto quando ha deciso che era ora di tornare in televisione. è che la pandemia di coronavirus l’ha costretta ad abbandonare i corsi che vanno in onda il sabato sera e la domenica pomeriggio. “Tornerò quando mi sentirò al sicuro”Lo aveva detto a Teleshow lo scorso luglio, nel bel mezzo di una nuova ondata di casi e aveva ricevuto due dosi del vaccino. Ora, nel frattempo, aspettate il terzo che hanno avuto nei giorni scorsi. autorità sanitarie.

A quel tempo, inoltre, dichiarò che dopo un incontro tra il nipote e le autorità del Tris – e dopo aver ascoltato la sua richiesta – lo ritennero Quando riprenderai la tua attività lavorativa, lui ne sarà responsabile Pranzo con Mirtha Legrand Mentre Juana Viale continuerà a guidare mirtha notte. Perché ha espresso la sua fatica accumulata eseguendo i due programmi fianco a fianco con poca differenza di tempo: “la fine di mirtha notte cominciare pranzare…mi sono riposato un po’”, secondo Chiquita Anche per questo sito.

