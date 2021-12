ESCLUSIVO: Trailer Italia. Selezionato in Il fuoco, la cenere, Torino

01/12/2021 – Il documentario di Celine Gillard e Oliver Bohler, venduto da TVCO, è una canzone e un tour visionario sulle origini del cinema muto italiano, meglio descritto da Isabella Rosellini.

Celine Gaylert e Oliver PolarDocumentario di Italia – fuoco e cenere Una canzone e un viaggio visionario nell’universo spesso sconosciuto: le origini del cinema muto italiano. È stata un’arte e un’industria folgorante che ha dato i natali alle prime star internazionali e ha tirato un sospiro di sollievo ghiaia, Melone E film d’avventura, e lanciati dai primi registi. In un mondo di romanticismo tra il codice verdiano e la malinconia di D’Anuncio, questo tipo di cinema ha riscosso consensi internazionali, attraenti folle da tutto il mondo, intellettuali e artisti. I protagonisti di questo documentario, presentato quest’anno fuori concorso Torino Film Festival (24 novembre 4 dicembre), registi, attori, tecnici e critici che hanno contribuito all’originalità irrealistica del film. Descritto dalla voce di Isabella Rosellini Per le versioni italiana e inglese, e da Fanny Ardent Per i francesi, questo include filmati d’archivio eccezionali, la maggior parte dei quali rari e inediti.

Italia – fuoco e cenere Fatto da Articoli (Italia) e Prodotti notturni (Francia), co Cincinnati luce. Ha il sostegno dell’Unione Europea Europa creativa – Media Progetto, Il Emilia-Romagna Film Commission, area PACA, co-sviluppo e coproduzione Italia-Francia MiC/CNC Finanziario, CNAP – Centro Nazionale per le Arti Plastiche E questo Accademia di Francia a Roma – Villa Medicina. Azienda con sede a Roma TVCO È responsabile delle sue vendite globali.

Dai un’occhiata al nostro trailer esclusivo di seguito: