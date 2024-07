Eseguiranno gesti di ogni genere

Il gigante della tecnologia Apple continua a innovare nell’interattività con i suoi dispositivi. La società ha recentemente annunciato un importante aggiornamento del firmware per l’ultima versione di AirPods Pro, che ti consente Nuovi gesti della testa Per rispondere o rifiutare le chiamate in modo più discreto. Ora, secondo un nuovo brevetto, Apple sembra lavorare su gesti simili per Apple Vision Pro.

Controllo con gesti della testa

Apple ha depositato un brevetto presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti per un nuovo sistema che consente di controllare “le impostazioni del dispositivo utilizzando la posizione della testa”. Negli esempi descritti nel brevetto, l’utente può Gira la testa per controllare Aspetti come il livello di luminosità e il volume del dispositivo.

“In base ai cambiamenti nella posizione della testa, le impostazioni del dispositivo e la posizione del cursore sullo slider possono essere aggiornate. La direzione del movimento può corrispondere alla direzione del movimento del cursore sulla barra di scorrimento. La descrizione afferma che la tecnologia è stata sviluppata per un “dispositivo montato sulla testa”.