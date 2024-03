Jeddah (Arabia Saudita) (AFP) – Il britannico Oliver Pearman, che ha dovuto sostituire all'ultimo minuto lo spagnolo Carlos Sainz Jr al volante della Ferrari, e che è stato operato venerdì a causa di appendicite, avrà bisogno di un po' di tempo per dimenticare il suo debutto in Formula 1 chiudendo settimo al suo debutto. Gran Premio, questo sabato nel Regno dell'Arabia Saudita.

Biermann, che a 18 anni, 10 mesi e un giorno è diventato il terzo pilota più giovane della storia a correre in un GP di F1 dopo Max Verstappen e Lance Stroll, ha realizzato una bella prestazione dopo essere partito 11° in griglia.

“È stata una gara molto bella. Sono cresciuto osservando la maggior parte dei piloti ed è fantastico condividere la pista con loro. Sorprendentemente, non ero troppo nervoso. Abbiamo fatto un buon lavoro oggi (sabato)”, ha detto prima Biermann la gara. Giornalisti del cloud

Grazie al settimo posto, il britannico, iscritto questa stagione alla Formula 2, ha conquistato i primi sei punti in carriera nella prima categoria del motorsport, sotto gli occhi attenti di Sainz, che ha lasciato l'ospedale per assistere alla gara di sabato prossimo con la Ferrari. box auto.

“Ha fatto un lavoro fantastico – ha detto Charles Leclerc del suo compagno di squadra adolescente – finire settimo nella tua prima gara in Formula 1 è davvero impressionante”. “È solo questione di tempo prima di tornare in Formula 1 a tempo pieno”, ha aggiunto Leclerc, che è arrivato terzo nella seconda gara dell'anno a Jeddah, dietro alle due Red Bull.

“Lavoro eccezionale”

Sabato, il giovane britannico è apparso sorridente e rilassato davanti a decine di giornalisti e fotografi che si erano radunati davanti alla sua auto, che portava il numero 38.

Biermann ha avvistato la SF-24 durante la terza sessione di prove libere del venerdì pomeriggio, poche ore prima dell'11° posto ottenuto in qualifica, dove era a 36 millesimi dall'ingresso in Q3 e quindi dalla top 10 sulla griglia di partenza.

Prima di questo fine settimana, Biermann, uno dei tre piloti di riserva della Scuderia, aveva disputato appena due sessioni di test di F1 alla fine della scorsa stagione al volante di una monoposto Haas.

“Ha sicuramente fatto un lavoro eccezionale questo fine settimana. Non è mai uscito e non si è mai fermato (…) ma tutto è andato bene. Non ha commesso errori e non ha sbattuto contro il muro.” Frédéric Vasseur, Presidente della Ferrari.

Sainz riprenderà il volante tra due settimane a Melbourne, terzo test della stagione, mentre Biermann farà un passo indietro per competere in Formula 2.

