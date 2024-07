Espacio Coruña ha completato lavori di miglioramento che rafforzeranno il suo nuovo impegno commerciale

Riabilitazione nel settore commerciale galiziano. Zona Corona Sono stati completati i lavori eseguiti nell’edificio per migliorare l’immagine e le funzioni del centro e valorizzare così il suo nuovo impegno commerciale, e fornire spazi in vendita e in affitto per diverse attività professionali.

All’inizio di quest’anno, il complesso ha deciso di sviluppare una serie di lavori di miglioramento delle proprie strutture per rafforzare il piano di riposizionamento strategico attuato dal centro. Lo scopo di questo movimento è quello di aumentare la sua attrattiva per lo svolgimento di varie attività e lavori nel progetto.

Nuovi inquilini del palazzo? Espacio Coruña ha integrato diversi nuovi operatori negli ultimi mesi, come la catena di palestre a basso costo Evofit; Catena di ristoranti Napolite; Il franchising El Hachazo o Firmatel, che si unisce, tra gli altri, a Mercadona, Cines Yelmo e TEDi.

Lavori di miglioramento a Espacio Coruña

I lavori hanno comportato un significativo miglioramento dell’accesso pedonale, dell’illuminazione, dei servizi e delle caratteristiche dell’edificio, trasformando lo spazio sia a livello estetico che in termini di funzionalità e sostenibilità.

L’ingresso pedonale nord, utilizzato dai clienti che arrivano in centro a piedi, è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, essendo stato completamente ridisegnato, conferendogli maggiore carattere e una nuova e rinnovata immagine.

Con un chiaro impegno per la sostenibilità, sono stati apportati una serie di miglioramenti in diverse aree dell’edificio, con l’obiettivo di ottenere il massimo comfort per i clienti e le aziende che operano nell’edificio. Zona Corona.

“Attraverso questi interventi cerchiamo di trasformare le strutture, non solo a livello estetico, ma anche in termini di funzionalità e sostenibilità”, spiega. Eva Rodríguez PenaGestore dello spazio.

Per quanto riguarda la nuova strategia aziendale, “Continuiamo a riscontrare un grande interesse per l’acquisto e la locazione di immobili di diverse dimensioni da parte di investitori e aziende provenienti da settori di attività molto diversi, e presto saremo in grado di confermare le nuove società che si uniranno al nostro progetto”, – sottolineano i professionisti.