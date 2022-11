Espacio Expoflamenco, un nuovo luogo d’incontro per l’arte del flamenco a Jerez

La città di Cadice a Jerez de la Frontera – una delle culle del flamenco – è stata scelta per ospitare il nuovo marchio Spazio Expoflamenco. Il nuovo progetto è iniziato giovedì 24 novembre e Tomás de Berat, Alfredo Lagos e Leonor Leal hanno partecipato alla cerimonia di apertura come artisti ospiti.

Espacio Expoflamenco arriva per diventare un grande locale di flamenco in una zona iconica di Jerez. Si trova in Calle Diego Fernández Herrera s/n di fronte alle cantine Merito dieci. L’apertura ufficiale è venerdì 25 novembre e gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 17:30 alle 20:30 e il sabato dalle 9:00 alle 14:00.

Questo nuovo spazio ha un grande magazzino con prodotti di flamenco di alta qualità adatti a tutte le tasche. Dischi in vinile e libri antichi, un buon assortimento di scarpe da flamenco, t-shirt e molto altro Souvenir e oggetti da collezione, l’arte di Gondo è sempre protagonista.

Inoltre, dispone di un’area espositiva e di un palco completamente insonorizzato e climatizzato, ideale per spettacoli di album, esibizioni dal vivo e spettacoli di libri o per essere il centro per lezioni di chitarra, danza o canto.

Alla cerimonia di inaugurazione è subentrato come cerimoniere un nativo di Jerez José Maria Castano – collaboratore di Expoflamencodove si iscrive a un’eccellente serie di podcast–, che ha voluto sottolineare l’idea di spostare il buon lavoro di Expoflamenco.com in questo spazio fisico. Dopo il suo intervento, l’insegnante ha condiviso il palco Alfredo Laghi toccare con la voce Tommaso Beratto e danza o illustrazione artistica di un cristallo Leonora sincera.

“Espacio Expoflamenco è uno spazio culturale che offre molte possibilità per gli amanti del flamenco. Fornirà ad artisti e fan un luogo d’incontro dove scorrerà il flamenco. Uno spazio ideale per mostre, incontri, corsi di formazione… »(Jafelín Helten)

“Il flamenco riguarda la condivisione. Espacio Expoflamenco è nato per condividere esperienze e fantasie. Qui sperimenterai cose molto belle. Vogliamo che questo spazio culturale sia il cuore del flamenco nel mondo”, ha spiegato José María Castaño durante la presentazione.

“Siamo lieti di presentare questo nuovo concetto, che va oltre un semplice negozio. È uno spazio culturale che offre molte possibilità per gli appassionati dell’arte del flamenco. L’obiettivo è quello di fornire un luogo di incontro per artisti e appassionati in modo che il flamenco possa fluire È uno spazio ideale per mostre, incontri e corsi di formazione…” Giavellotto Hultinfondatore di Expoflamenco.

“Vogliamo che i cittadini di Jerez e gli stranieri visitino questo spazio e si sentano a casa. Inoltre, speriamo che questo unisca tutti gli artisti di flamenco. Non solo si conoscono meglio, ma possono anche creare reti di collaborazione, parlare di nuovi progetti e sviluppare nuove opportunità”, ha continuato Javelin.

“Volevamo mostrare uno spazio diverso. Abbiamo preso questo posto a febbraio e abbiamo curato ogni dettaglio con cura. Abbiamo un piccolo spazio, ma un vasto pubblico. Vogliamo scommettere su un servizio fluire Questa potrebbe essere una grande opportunità”. Mitch Hiltonfondatore e proprietario di Expoflamenco.

Lo sanno già. In via Diego Fernandez Herrera a Jerez, hanno un angolo dal forte sapore di Gondora. il suo nome Spazio Expoflamenco È un piccolo pezzo del cuore del mondo del flamenco.