Espacio Ibercaja Delicias: l’impegno di Ibercaja per l’intrattenimento e la cultura per tutti i pubblici – PublicidAD Newspaper

Dalla creazione di un nuovo spazio da zero al diventare un file Riferimento per lo spettacolo e la cultura a livello nazionale. Questo è stato l’ingresso di Espacio Ibercaja Delicias nell’agenda culturale spagnola e anche nella strategia di marketing di Ibercaja. La chiave: la sponsorizzazione esclusiva di un innovativo luogo multifunzionale nel centro di Madrid e l’impegno per un intrattenimento di alto livello per tutti i pubblici.

Se lo scopo di Ibercaja è accompagnare persone e aziende nei momenti importanti della loro vita, ha senso farlo anche attraverso la cultura. Spazio Ibercaja Delicias lo consente Democratizzare l’accesso alle migliori offerte culturali. E così è diventato. Nei primi 15 mesi della sua vita, Espacio Ibercaja Delicias ha ottenuto risultati impressionanti: Più di mezzo milione di telespettatori in 19 rappresentazioni.

Questa meravigliosa accoglienza da parte del pubblico risponde ai servizi offerti da Espacio Ibercaja Delicias. Dispone invece di 1.200 e 900 posti a sedere in due sale principali Prezzo medio del biglietto Lui è molto meno Rispetto al solito prezzo nelle offerte di livello superiore. D’altra parte, è facilmente accessibile grazie Vicinanza alle stazioni della metropolitana, suburbane e Atocha Prepara Espacio Ibercaja Delicias a Una meta culturale anche per il pubblico fuori Madrid.

Da musical come ‘Kinky Boots’, ‘The Doctor’, ‘The Time Between the Seams’ o ‘Charlie and the Chocolate Factory’ al farsesco cabaret ‘The Hole’, passando per mostre immersive come ‘Meet Vincent Van Gogh’ o ‘ Labyrinth’ Tim Burton Questi grandi titoli hanno plasmato la proposta culturale di Espacio Ibercaja Delicias sin dalla sua apertura nell’ottobre 2021 e saranno presto combinati con Un altro successo di Broadway: “School of Rock”.

Anche il mondo degli affari trova in questo spazio un luogo unico dove organizzarsi Conferenze aziendali e riunioni interne. in questo modo, Ibercaja guadagna visibilità tra i suoi due pubblici principali: famiglie e aziende. IL Anche l’esperienza del cliente e l’esperienza dei dipendenti sono migliorate Con questa sponsorizzazione, attraverso vantaggi esclusivi per dipendenti, clienti e gruppi di interesse.

La ricaduta mediatica è stata notevole. Prova ne è, tra l’altro, l’attesa generata da Visita Tim BurtonHa fatto uno dei test per il programma televisivo chef O la partecipazione del drammaturgo Daniele Finzi Pasca Nel primo festival delle arti dello spettacolo.

Espacio Ibercaja Delicias va oltre l’impegno per l’arte e l’intrattenimento. Cultura ed economia vanno di pari passo in questo spazio, che dà energia ad Arganzuela Central e dove aggiuntivo500 posti di lavoro diretto e indiretto. che esso Un progetto efficace e innovativo nell’impegno di sponsorizzazione di Ibercaja, che in un tempo relativamente breve ha portato a fama, consapevolezza del marchio, posizionamento tangibile, impatto economico locale e generazione di reddito.