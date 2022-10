Espacio Perfeccion, un nuovo sito culturale indipendente aperto a Berazategui

Espacio Perfeccin, un nuovo e indipendente sito culturale aperto a Berazategui

Espacio Perfeccion ha aperto in Av. 14 tra 111 e 112 N 1136, nell’ambito del Programma di promozione municipale dei luoghi culturali indipendenti a Berazategui (ECIB) e in conformità con l’ordinanza N 5542.

All’evento hanno partecipato il sindaco Juan Jose Mossi e il segretario comunale per la cultura e l’istruzione, Federico Lopez. Inoltre, hanno partecipato rappresentanti di spazi culturali indipendenti; Camera di Commercio di West Pirategui; Artisti di famiglia locali e fornitori di servizi. Allo stesso modo, la band uruguaiana “Aru y el futuro” e “5 pal peso” ha fornito la voce uruguaiana.

Durante l’inaugurazione, e dopo aver visitato le strutture, Musi ha dichiarato: “A Berazatgi capiamo che se siamo d’accordo tra pubblico e privato, facciamo del bene alla comunità, e in questo contesto questo accade. Introduciamo politiche culturali pubbliche, ma rendiamo omaggio al fatto che la cultura del settore privato si può fare presentandola alle persone perché è un modo per integrare la società. Se ci aiutiamo a vicenda, tutto sarà molto più semplice”.

Ha sottolineato: “Questa è una famiglia che si è resa disponibile alla cultura di Berazategui e li accogliamo a braccia aperte. Sono brave persone con sensibilità sociale e questa è la chiave. Auguriamo successo e diamo supporto per svolgere il lavoro. Questo è una risorsa per Berazategui e aiuterà a sviluppare la cultura in questo settore della città. Grazie mille. “

Dal canto suo, Federico Lopez ha confermato: “Siamo molto felici di partecipare all’apertura di questo nuovo spazio culturale indipendente a Berazategui che sicuramente riunirà coloro che lavorano nel campo culturale. Questi spazi continuano a crescere ed è desiderio di questa amministrazione far nascere di più. Lo spazio perfetto si unisce alla città. Vi invitiamo a seguire la loro agenda e a partecipare alle loro proposte”.

Dopo aver ricevuto il dipinto distintivo, Juan Posdegan, uno dei fondatori de La Perfeccion, ha celebrato: “All’ultimo piano di questa sala, inseriremo la cultura nella manifestazione dei diversi artisti che desiderano partecipare per presentarla alla comunità. Lavoriamo con il comune sulla cultura e questo spazio è davvero potenziante in modo che le persone possano goderselo. Oggi lo apriamo. Il sindaco Musi è venuto a trovarci con il suo entourage. Siamo molto felici e grati”.