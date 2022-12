Espacio Q, la bellezza che aiuta a ricreare i sensi

Quique Sánchez è nato a Ferrol, anche se ha trascorso gran parte della sua vita personale e professionale a Madrid, precisamente in due famose strade della capitale. Prima in Calle Pelayo, e più recentemente in San Vicente Ferrer, nel quartiere di Malasaña. In entrambi i luoghi, scatena il suo immenso talento nell’immergere i sensi in un’esperienza unica di bellezza e cura. Lo fa con Espacio Q, un concept di salone dove il lusso è l’unico obiettivo di questo imprenditore.

Dall’apertura di Espacio Q, qualche anno fa, il direttore creativo di questo luogo di ricreazione personale mira a creare esperienze uniche per il cliente, dove possono realizzare un senso di calma e ringiovanimento, grazie alla musica, allo spazio stesso e alle gemme che usano. Il suo travolgente successo giustifica l’apertura di un nuovo centro, Espacio Q-01, in una nuova sede, per continuare a dare forma e piacere ai sensi.

Espacio Q-01 condivide una filosofia con il suo fratello maggiore: funziona solo con i prodotti Aveda, una linea che si trova tra arte e scienza, con ingredienti naturali, per una cura fresca ed eco-consapevole.

L’ambiente in cui sorge Espacio Q-01 è altrettanto centrale quanto i servizi che offre, tra l’altro, mirati alla cura dei capelli femminili e maschili, con trattamenti e ogni innovazione di colore, taglio e acconciatura. Il suo interior design di Gon Architects è firmato con un design unico che cerca di rivivere i sensi attraverso la costruzione del paesaggio semplice e astratta.

Uno spazio luminoso, sottile e complesso dove i materiali tradizionali, come il legno e la ceramica, si incontrano con i materiali più moderni, per una convivenza olistica. Qui, bellezza e silenzio formano un tandem che è compensato solo dal risultato.