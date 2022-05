“Espacio Vino” ha superato ogni aspettativa con oltre mille visitatori agli esordi

“Espacio Vino”, la proposta di Interprofesional del Vino (OIVE) per avvicinare i consumatori alle molteplici esperienze che si possono vivere intorno al vino in modo piacevole, semplice e disinvolto, ha superato ogni aspettativa nei suoi primi giorni di apertura, con più di mille visitatori.

I partecipanti imparano e si divertono tutto sul mondo del vino in questo locale e scoprono che il vino può essere gustato in ogni occasione, sempre con moderazione.

L’obiettivo di Interprofesional del Vino de España è avvicinare il consumatore all’idea che per gustare il vino non è necessario conoscere il vino. Per questo il ricco programma di attività si rivolge a tutto il pubblico, dagli amanti del vino, ai principianti o semplicemente a tutti coloro che vogliono gustare il vino in modo divertente e spensierato.

All'”Espacio Vino” si susseguono per tutto il mese di maggio concerti, esibizioni soliste, dimostrazioni culinarie o di degustazione, abbinamenti con chef famosi, laboratori creativi, e sempre con il vino protagonista.

Questa settimana mette in evidenza, tra le altre attività, “Un vino con Corbacho”, “Winefulness con David Ferrer” o un concerto di Despitaos.

Da giovedì a domenica, “Espacio Vino” ospita tutte queste attività rivolte ai consumatori, che possono acquistare i biglietti a un prezzo simbolico su www.espaciovino.es

Dal lunedì al mercoledì, invece, è gratuito per coloro che vogliono approfondire il mondo del vino offrendo loro tutti i tipi di corsi e workshop che includono contenuti per professionisti del settore, studenti di ramo o wine lovers.Wine who vogliono ampliare ulteriormente la loro conoscenza del mondo del vino.

Questa attività di promozione del vino rientra negli obiettivi fissati nell’Ordinanza Ministeriale APA/806/2019, e grazie ai contributi degli operatori del settore vitivinicolo spagnolo previsti dal citato Ordine.