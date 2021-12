Espacio Vogue Dicembre 2021: Scopri i momenti migliori dell’evento

moda spazialeUn teatro che glorifica i migliori talenti dell’America Latina, i tessuti ancestrali, i colori accattivanti e le maniche oversize tornano in questo numero di dicembre 2021, con la premessa di offrire un’esperienza coinvolgente. Moda e bellezza trascendere le tendenze.

Il negozio pop-up Nato un anno fa, è stato incorporato come una piattaforma di visione, che consente agli amanti delle creazioni curate di vivere un’esperienza di acquisto unica. Lo spirito dei designer latini e di quelli con un marchio internazionale guidano l’incontro. Carla Martinez de Salas, contenuto editoriale principale per Vogue Messico e America Latina, e Javier Esteban, CEO di Condé Nast Messico e America Latina, ha aperto questa sessione lo shopping In mostra il meglio della moda e della bellezza in America Latina.

Quarta edizione di moda spazialee Unione manifestata e complicità tra società latine, Ambassadors and Buyers, un puzzle nato come soluzione a un periodo di incertezza, ha creato oggi una società tirannica. Questo evento è iniziato lo scorso anno, dopo un anno di pandemia molto difficile per gli stilisti, l’industria della moda e per tutti Piccole imprese messicane e latinoamericane. Volevamo creare questo spazio appositamente per attirare persone da tutto il mondo, per vedere i fantastici prodotti che hanno questi marchi. Abbiamo iniziato con 20 marchi in uno spazio molto più piccolo di questi. Il secondo è stato a maggio, con 40 marchi presenti, e poi abbiamo continuato un evento a Miami, che è stato un enorme successo. Carla Martinez de Salas In una breve rassegna della storia di questo incontro itinerante.

moda spaziale, il punto d’incontro che celebra il mondo della moda e della bellezza e la passione di menti creative che rivelano al mondo il loro talento. ‘Eravamo a Miami, segnando Sigillo del Messico e dell’America Latina, L’industria della moda e per mostrare al mercato americano ciò che avevamo da offrire, non solo come rivista, ma anche in termini di designer e il grande talento che avevamo”, ha concluso Chief Editorial Content.

Hospitality Mexico lascia il posto a questa nuova edizione di moda spaziale che si svolge in Four Seasons Città del MessicoDall’8 al 12 dicembre, 60 brand hanno alzato i fronti.