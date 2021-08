Espacio y Mercadeo, 22 anni di servizio • La Nación

Il settore imprenditoriale colombiano ha oggi un’azienda che anno dopo anno ha ottenuto il riconoscimento di importanti marchi nazionali e internazionali, confidando nelle loro linee di prodotti, una trasformazione del buon servizio che arriva nelle mani di migliaia e migliaia di consumatori.

Riconosciuti marchi nazionali e internazionali come Makro, Simoniz, Homecenter, Kellogg, Goodyear, ecc., presentano i loro prodotti attraverso canali di servizio, spazio e strategie di marketing.

Il giovane imprenditore Juan Sebastián Oviedo Muñoz spiega il successo operativo di questo innovativo e famoso marchio colombiano.

Come è nata E&M nel mercato colombiano e chi sono stati i suoi promotori?

Juan Sebastián Oviedo Muñoz: L’azienda ha iniziato ad operare il 19 agosto 1999 a Bogotá, con il supporto principale di JOM International Group. Abbiamo iniziato la nostra storia come operatore logistico per i supermercati CAFAM, e abbiamo svolto attività di diversificazione, manutenzione, esposizione dei prodotti, marcatura merce e stoccaggio.

Quali sono state quelle fasi che stanno alla base di E&M nel suo processo di crescita?

JSOM: Con una storia di 22 anni nel mercato colombiano, abbiamo un’esperienza eccellente e siamo specializzati non solo nella logistica, che era la nostra attività iniziale, ma anche in Trade Marketing, BTL, Inventario, Separazione dei rifiuti, Rimodulazione POS, Co- Marketing e marketing orario.

Queste ultime due società hanno fornito una soluzione tempestiva alle esigenze specifiche di molte attività che richiedono ore di servizio di marketing per punti vendita.

Cosa significa servizio clienti E&M e quale impatto ha sulle operazioni di oggi?

JSOM: Il cliente è sempre la ragione del business. Senza clienti, non avremmo aziende. Si dice che i clienti rinnovino quando i contratti stanno per scadere, ma in realtà i clienti rinnovano ogni giorno. È il processo dell’innamoramento costante e in ogni momento. I clienti si perdono non perché vogliono andarsene, ma perché li lasci andare; Devi tenerli innamorati. Questa è l’essenza del servizio clienti.

Perché assumere servizi E&M?

JSOM: Forniamo un servizio completo e abbiamo una copertura a livello nazionale. Oltre ad avere una vasta gamma di servizi, siamo in grado di adattarci alle richieste specifiche dei nostri clienti e offrire una proposta di valore su misura per le loro esigenze. Ci affidiamo ai nostri moduli trasversali dell’azienda, che sono Business Intelligence e Learning.

Quali aziende del paese si affidano ai servizi E&M?

JSOM: Oggi abbiamo più di 50 alleati strategici sia a livello internazionale che nazionale, che hanno riposto tutta la loro fiducia in Espacio & Mercadeo SAS per sviluppare efficacemente il processo secondo il modello di outsourcing. Tra questi ci sono Makro, Simoniz, Homecenter, Kellogg, Goodyear, Cencosud, Papeles Nacionales, Multidimensional, JTI, Supericas, Derco e Pernord Ricard, tra gli altri.

Uno dei maggiori punti di forza di E&M è che i suoi grandi clienti possono seguire le loro offerte di prodotti in tempo reale. La digitalità e lo sviluppo del web 3.0 sono alla base dei tuoi servizi?

JSOM: Il mondo digitale sta decisamente cambiando il business ogni giorno di più. È necessario raggiungere un livello di pluralismo in modo che i clienti abbiano la stessa esperienza di connessione con il marchio attraverso il mondo virtuale o fisico. Più che la parte digitale e lo sviluppo web 3.0 è l’importanza che i nostri clienti dispongano di informazioni affidabili e in tempo reale per prendere decisioni. Ciò che non è misurato non può essere gestito.

Qual è il contributo del Dipartimento dell’Ambiente, della Salute e della Sicurezza al processo di costruzione della nazione?

JSOM: Come abbiamo detto, uno dei nostri compiti principali è creare posti di lavoro per i lavoratori colombiani. E non si tratta solo di assumere persone; Investiamo nei nostri collaboratori per implementare un piano di carriera all’interno dell’azienda. Abbiamo appreso la necessità di formare i nostri lavoratori attraverso l’esperienza, coniugando la nostra cultura del lavoro con la formazione teorica e positiva attraverso la nostra unità di apprendimento.

Qual è l’impatto di E&M sull’ambiente?

JSOM: L’azienda è impegnata nello sviluppo ambientale sostenibile nelle sue attività di fornitura di servizi agli operatori logistici. Ecco perché guidiamo valide alternative per operazioni pulite, incoraggiamo con il nostro talento umano la conservazione delle risorse naturali non rinnovabili, il riciclaggio e la gestione dei rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente, al fine di contribuire alle buone pratiche ambientali che ci contraddistinguono.

Qual è la sfida più grande per il futuro di E&M?

JSOM: La sfida più grande che dobbiamo affrontare è continuare a mantenere la sostenibilità e la credibilità dell’azienda per continuare a fornire opportunità di lavoro e contribuire così all’impegno del Paese per la rivitalizzazione economica. Dobbiamo continuare a crescere come azienda che fa un’ottima offerta ai nostri alleati senza sottovalutare l’interesse di tutti i nostri collaboratori, delle loro famiglie, dei clienti e dei fornitori.

Una breve frase che definisce o descrive E&M

JSOM: Un principio fondamentale del nostro gruppo di aziende: il lavoro di squadra dà potere a uomini e donne, alle imprese e alla società.

