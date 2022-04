Espansione Cyberpunk 2077 in arrivo nel 2023

Ogni giorno che passa Cyberpunk 2077 diventa quel gioco che tutti i fan bramano grazie all’enorme numero di patch che CD Projekt Red ha aggiunto alla raccolta che ha corretto molti degli errori più importanti fatti dal gioco. A febbraio, ad esempio, è arrivata una grossa patch per apportare tante modifiche e rilasci tanto attesi per le console di nuova generazione.

Inoltre, gli sviluppatori polacchi hanno anche deciso di offrire un enorme sconto sul titolo e una prova gratuita per diversi giorni in modo da attirare più giocatori al titolo. Alcuni giorni fa, CD Projekt Red ha ammesso, in una dichiarazione diretta, che c’è ancora molto da fare nel titolo, tra cui Alcune espansioni Oggi abbiamo già una data di partenza approssimativa.

Il futuro sembra buono per Cyberpunk 2077

come indicato in Incorpora il tweet Qualche istante prima della chiamata finanziaria, la prossima espansione di Cyberpunk 2077 arriverà nel 2023. Restate sintonizzati per maggiori dettagli entro la fine dell’anno 🦾 https://t.co/rq1w6RDTDL – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 14 aprile 2022

Ufficialmente, l’espansione di Cyberpunk 2077 arriverà nel 2023, motivo per cui se ne è parlato nel discorso finanziario tenuto dagli sviluppatori insieme ad altre informazioni relative a Incredibili dati di vendita per The Witcher 3. Al momento i dettagli sono molto scarsi, ma nel corso del 2022 avremo informazioni più precise sulla data di arrivo.

Tra i piani futuri dell’azienda c’è il rilascio di un aggiornamento Prossima generazione Per The Witcher 3 che arriverà nel secondo trimestre di quest’anno ma è stato posticipato a tempo indeterminato a causa di un cambio di team interni.