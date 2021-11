ESPN, Italia vs Irlanda del Nord in diretta: segui la diretta minuto per minuto per i turni di qualificazione europei

Italia vs Irlanda dal vivo e dal vivo: Italia, Con un pareggio con la Svizzera, avrà un’ultima possibilità lunedì per qualificarsi direttamente. Mondiali 2022 Contro l’Irlanda del Nord.

Per evitare i playoff incerti e il ricordo traumatico della sconfitta del 2018, Italia Vogliono vincere in Irlanda del Nord, ma devono segnare più gol possibili e spero che la Svizzera non migliori la loro decisione contro la Bulgaria.

Italia vs Irlanda: righe confermate per la partita di oggi

Italia: ; De Lorenzo, Bonucci, Azerbai, Emerson, Donali, Jorgenho, Parella, Ferrari, Insine, Cesa.

Irlanda: canna di pavone; Cathcourt, Flanagan, J. Evans, Lewis, s. Davis, Dallas, McCann, Chavez, White, Magniss.

Precedente

Il pareggio ‘Azzurra’ (1-1) contro la Svizzera a Roma li costringe a battere la sempre pericolosa Irlanda del Nord a Belfast, ma non hanno voglia di qualificarsi.

Il ‘Nacionel’ è a pari punti con il Gruppo C insieme alla Svizzera, ma ha due gol a favore della differenza complessiva. ‘Nutty’ ha un impegno molto conveniente per ‘Nutty’ contro la Bulgaria.

“Siamo partiti con due gol di vantaggio e non è stato niente. Poi dobbiamo segnare i gol che non abbiamo segnato in Irlanda del Nord contro la Svizzera”, ha ammesso Mancini, aggiungendo che si aspetta una “partita speciale” dalla Bulgaria. l’ho già fatto Italia, Ha iniziato con un punto contro i campioni d’Europa (1-1) a settembre.

Quando e a che ora si gioca Italia-Irlanda?

Lunedì 15 novembre le squadre di Italia e Irlanda si scontreranno in una vivace battaglia. La partita tra le due squadre è concordata alle 14:45 (ora peruviana) e si svolgerà al National Stadium di Windsor Park.

Dove e come vedere in diretta Italia-Irlanda?

La partita sarà trasmessa in diretta su ESPN, Star+. Non perdere nessun dettaglio sul sito RPP.pe

Italia vs Irlanda: classifiche mondiali

Perù: 14:45

Colombia: 14:45

Ecuador: 14:45

Bolivia: 15:45

Paraguay: 16:45

Messico: 13:45

Cile: 16:45

Venezuela: 15:45

Argentina: 16:45

Uruguay: 16:45

Brasile: 16:45

Stati Uniti (Los Angeles): 12:45

Stati Uniti (New York): 14:45

Spagna: 20:45

