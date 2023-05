essere in grado di parlare con gli animali

Riusciamo noi umani a capire cosa vogliono dirci gli animali? Ecco le chiavi per comprendere i loro messaggi in futuro.

Un cane che abbaia sta cercando di trasmettere un messaggio. immagine: Cinguettio

Con la velocità con cui sta crescendo la tecnologia incentrata sulla comunicazione, come non è stato possibile fino ad ora avere un’innovazione in grado di esprimere ciò che il nostro animale domestico sta cercando di dirci? L’intelligenza artificiale ha molto da dire al riguardo e, senza dubbio, Stanno emergendo risultati significativi A questo proposito. Avere un traduttore in grado di leggere il significato dietro un particolare latrato o altro suono specifico ci permetterebbe, se possibile, un rapporto più stretto con gli animali.

L’Earth Species Project (ESP) è un’organizzazione senza scopo di lucro strettamente coinvolta nello sviluppo di programmi di ricerca sugli animali. Una delle indagini più importanti è direttamente correlata alla creazione di un programma basato sull’intelligenza artificiale in grado di tradurre i suoni prodotti da una vasta gamma di specie animali. o apprendimento profondo apprendimento automatico Ti permette di creare database con scale multiple Diverso.

Vediamo quindi quali sono le caratteristiche più importanti del progetto che si sta realizzando, Perché è un’alternativa che può cambiare la strada Per capire il nostro rapporto con gli animali e, naturalmente, quali conseguenze potrebbe avere questa innovazione in futuro. Verrà il momento in cui potremo imparare il significato di un latrato, di un miagolio o semplicemente del canto di un uccello?

Decifrare i suoni degli animali potrebbe presto diventare una realtà

Certamente, stiamo affrontando una vera sfida. Ciò è dovuto principalmente alle informazioni vuote disponibili su questo tipo di tecnologia. Contrariamente a quanto accade con strumenti come ChatGPT o simili, nessun linguaggio scritto è in grado di definire il significato di ogni termine coinvolto. Per questo, in particolare È difficile contestualizzare i diversi suoni emesso dagli animali. In effetti, l’IA dovrebbe concentrarsi specificamente su ciascuno dei diversi tipi.

Partire da 0 ha i suoi rischi. Come si può creare un ordine concreto? In questi casi, devi fidarti della risposta presente e del contesto in cui si verifica un particolare latrato. In un certo senso, si spera che tu sia fortunato Un catalogo di suoni specifico per un’applicazione specifica. La creazione di un database potrebbe essere importante per creare un dispositivo che consenta la traduzione di conversazioni tra umani e animali.

Fissare scadenze per l’arrivo di questa tecnologia rivoluzionaria può essere un po’ folle. Tuttavia, voci interne al progetto confermano che la prima versione potrebbe essere pronta. In una determinata data entro 12 e 36 mesi. Per raggiungere questo obiettivo, viene progettato un database di grandi dimensioni il cui obiettivo principale è generare un file che può essere analizzato da un programma generato Dedicato. In questo modo si possono ottenere analogie tra i voti per una risposta più approssimativa alle richieste.

In Intervista al fondatore di GoogleRaskin ha affermato che una tecnologia potrebbe essere costruita Non solo consente agli esseri umani di comunicare con gli animali, ma invece due specie estranee alla nostra possono stabilire una connessione grazie all’analisi e alla gestione dei suoni ad esse corrispondenti. Questa idea, per quanto folle possa sembrare, sta di fatto che viene analizzata da varie aziende.