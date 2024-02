Esteban Urchebia: “Un'idea forte che continuerà nel Grande Fratello”

Secondo te, quali sono le chiavi del successo della campagna?

Il successo della campagna dipende dal fatto che abbiamo dimostrato, con un esempio semplice e concreto come il Premio del Grande Fratello, i vantaggi di investire attraverso Mercado Pago. Attraverso la campagna Premio investito, che collaborano con Gut, evidenziamo le principali caratteristiche dello strumento: la possibilità di investire il saldo del conto digitale per generare rendimenti giornalieri e la disponibilità immediata dei fondi in ogni momento. La campagna si è diffusa sui social. Giorno dopo giorno, attraverso diversi influencer, sono stati resi noti i ricavi generati dal premio. l'ultimo giorno del Grande Fratello, #Premio_Invertito È stato Argomenti popolari In Uno strumento che ci ha anche aiutato a far crescere la preferenza del marchio e ad ampliare la conoscenza del prodotto. A sua volta, ciò ha avuto un impatto immediato sull’attività, aumentando il numero di persone che hanno iniziato a investire i propri soldi nel fondo comune offerto tramite Mercado Pago, gestito e custodito da BIND.

Come e da dove è nata l’idea principale della campagna? Abbiamo scoperto di avere l'opportunità di promuovere un veicolo di investimento digitale a basso rischio al 100%, che offre il potenziale di rendimenti giornalieri, rispetto allo 0% di un conto di risparmio bancario tradizionale. Per comunicare questo cerchiamo di farlo attraverso un argomento di conversazione che sia comprovato nella comunità e data la popolarità del programma lo consideriamo Grande Fratello Potrebbe essere un buon canale. Gut ha trovato un'idea molto chiara e potente per rendere tangibili i vantaggi dello strumento, così come i problemi dei partecipanti Grande Fratello

Era lo stesso per tutti gli argentini: il montepremi diventava ogni giorno più piccolo.

Quali sono le vostre aspettative per il 2024? Stai già lavorando a qualcos'altro per il brand che hai vinto? Grazie alla possibilità di avere accesso al denaro in ogni momento – a differenza di altri strumenti come la scadenza fissa -, questo strumento è ancora molto apprezzato dagli argentini per gestire il proprio denaro in sicurezza. Nel corso di quest'anno continueremo ad essere presenti nella nuova edizione di Grande Fratello

Lavoreremo su altre misure in modo che più persone conoscano la nostra soluzione in modo semplice e accessibile.