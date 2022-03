Estudiantes – Everton 1-0 sintesi, Copa Libertadores live streaming: partita online, punteggio, gol, video, formazioni e statistiche

Insieme a Accetta la vittoria in CileE il L’Estudiantes de la Plata si è qualificato per la fase a gironi della Copa Libertadores Nelle Nazioni Unite quando si supera l’infortunio Everton Da Paqui Meneghini, che sembrava rispettabile e ferito ma aveva ancora opzioni per attaccare, la speranza era che Agustín Rogel si fermasse con una definizione scontrosa in mezz’ora di calcio.

Non disastrosa la consolazione di Oro Wai Selo, perdente, entrato direttamente nella fase a gironi per il Sudamerica, Unisciti a Unión La Calera, Antofagasta o Unión Española. Ma, ovviamente, il premio principale è nelle mani del russo Zelensky, che continua a spingere importanti traguardi alla fiducia di registi e critici.

Nella rivincita, che ha lasciato il secondo tempo, la squadra cilena ha offuscato la squadra e Andegar è stato solo uno spettatore Mentre Fernando de Paul evitava i personaggi espressivi. Nei padroni di casa dell’Evert si sono affidati all’andata degli undici, Quel fine settimana ha superato il cattolicesimoTuttavia, Lucas de Yorio si è mostrato distaccato mentre Juan Cuevas e Ismael Sosa non sono avanzati da nessuna delle due parti e hanno finito per allentare tutte le impalcature offensive. senza eccezioni.

Gli studenti, che si sono laureati con quelli dall’altra parte della catena montuosa nella fase precedente, hanno vinto bene, hanno aumentato il loro record a 51-8-6 come locali e hanno aspettato il sorteggio di venerdì 25 per vedere gli angoli che vedrai devono trasferirsi tra aprile e maggio. Pacqui saluta la Libertadores con una vittoria (su Monagas) e tre sconfitte, sperando in un passaggio più positivo nell’altra metà della gloria.

Assieme ad Opta, guarda i dati lasciati dal meeting:

94′ fine: Studenti 1-0 Everton . El Pincha ai gruppi Libertadores e El Oro y Cielo ai gruppi Sudamericana.

. El Pincha ai gruppi Libertadores e El Oro y Cielo ai gruppi Sudamericana. 53′ Del Prete sfiora la sorpresa di De Paul, ma in due casi l’argentino-cileno riesce a toccare terra.

44 & # 39; L’ispirazione di Roger! Il difensore è passato alla comparsa di Alain Marinelli in difesa della roulette, ma Toto Paulus brilla ancora con una parata chiave.

31′ GOOOOOOOOOOOOOOOL ! Agustin Rogel ha approfittato dei sospetti iniziali di Choco Sosa e l’ha attaccata sul secondo palo, prendendo il controllo della linea centrale. Raddoppia le squadre studentesche.

! Agustin Rogel ha approfittato dei sospetti iniziali di Choco Sosa e l’ha attaccata sul secondo palo, prendendo il controllo della linea centrale. Raddoppia le squadre studentesche. 30 & # 39; Le occasioni tiepide sono un gioco di molto studio e un po’ di audacia

⏱ 21′ Tiro dalla distanza di Cork tirato dal portiere# EDLP 0 – 0 #Everton – Studenti di La Plata (@EdelpOficial) 16 marzo 2022 17′ PT ⏱ | Uhhh! può essere il primo. Punizione per Oro e Cielo, Cuevas che termina il pallone da sotto e il portiere locale tiene palla a fatica. 🔴⚪ 0-0 🔵🟡#Joe Everton🔵🟡 Everton de Vina del Mar (@evertonsadp) 16 marzo 2022 1 & # 39; La coppa è in corso!

🗣 𝑇𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑜 𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑠,

𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑦 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 … 🎶 andare Incorpora il tweet In data odierna! 🏆🇨🇱 pic.twitter.com/X8inVd1t9h Everton (EvertonESP) 16 marzo 2022 Oggi è un giorno speciale 🎂🇦🇹 Campione del Mondo come giocatore e allenatore. Uno dei massimi esponenti della filosofia di Pincharrata. sempre avanti. Buon 84 anni, dottore! ❤️ pic.twitter.com/dbvJEl9m34 – Studenti di La Plata (@EdelpOficial) 16 marzo 2022