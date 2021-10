Eternals conferma la sua durata: avrà due importanti scene post-credit per il futuro dell’MCU

eternità, il prossimo film scritto da Marvel Studios colui il quale In arrivo al cinema Il 5 novembre 2021, continua a condividere nuovi materiali promozionali attraverso video e Immagini, nonché nuove dichiarazioni di funzionari. In questo senso, entrambi durata del film come avere Due scene dopo i titoli di coda Che, a quanto pare, sarebbe una chiave per Il futuro dell’MCU. D’altra parte, i Marvel Studios possiedono pubblicato nuovo Attributo o “Dietro le quinte” dove possiamo goderci le interviste con il cast e la troupe, così come alcune scene mai viste prima.

Nuovo “dietro le quinte” di Eternals

Cominciamo con la notizia del film, che è stata confermata dai funzionari. Ed è per questo che Eternals sarà uno dei film più longevi di UCM grazie a lui 2 ore 37 minuti, appena dietro Avengers Endgame e 181 minuti e Avengers Infinity War e 149 minuti. D’altra parte, la stessa regista Chloe Chow Sottolinea presenza di Due scene dopo i titoli di coda, entrambi hanno la stessa importanza e avranno un enorme impatto sul futuro di UCM: “Non accontentarti della prima fase, ma rimani anche nella seconda. Entrambi sono ugualmente importanti in termini di peso, ed entrambi hanno grandi sorprese “, sottolinea il regista.

Inoltre, la stessa Zhao conferma che gli Eterni saranno a film molto indipendente All’interno dell’UCM e che non è necessario vedere nulla dall’UCM per goderselo, nonostante ciò che accade in esso, avrà grandi effetti In futuro: il film è completamente indipendente. Se sai che metà dell’universo è andata e ritorno, allora è tutto ciò che devi sapere per guardare questo film. Ma ciò che accadrà in questo film avrà enormi ramificazioni per il futuro”.

Non perderti il ​​nuovo “dietro le quinte” che accompagna questa notizia per divertirti formulazioni dei suoi eroi e Scene inedite Finora. eternità al cinema in 5 novembre 2021.

