Ethereum: questo è il prezzo della criptovaluta il 28 settembre

Ether è il simbolo di Ethereum, una rete basata sulla tecnologia blockchain che funge da base per i popolari contratti intelligenti. (informazioni)

Ether, noto anche come Ethereum, è la seconda valuta virtuale per capitalizzazione di mercatoQuindi è una delle criptovalute che suscita maggiore interesse tra i miner (creatori di criptovalute).

Ethereum è una piattaforma blockchain open source che opera utilizzando… La tua valuta locale, chiamata Ether o ETHSebbene le persone usino questi nomi come sinonimi, sono cose diverse.

Ether è un token utilizzato specificamente nella blockchain di Ethereum. Per pagare le transazioni. Questo codice è responsabile di guidare quasi tutto ciò che accade sulla rete, che chiunque può utilizzare per creare ed eseguire contratti intelligenti, ovvero programmi che funzionano in modo indipendente e senza l’intervento dell’utente.

Secondo il portale Binance, la valuta digitale Ethereum ha attualmente generato 120,36 milioni di unità.

Il costo della criptovaluta Ethereum per oggi alle 09:30 (UTC) è $ 2663,5. Ciò significa che erano presenti risorse digitali Variazione dello 0,06%. Nelle ultime 24 ore, oltre ad un movimento del -0,31% nell’ultima ora.

A causa del livello di capitalizzazione, questa valuta digitale si classifica Posizione n. 2 tra le più apprezzate.

Dopo molti mesi di ritardo e di paura che ciò non accadesse mai, finalmente 15 settembre 2022 Ethereum ha effettuato il tanto atteso consolidamento o aggiornamento al nuovo livello 2.0 con la promessa di migliorare l’esperienza dell’utente di questa criptovaluta.

“fusione”, inglese per “Fusione”è un cambiamento nel modo in cui Ethereum elabora le transazioni e nel modo in cui vengono creati i nuovi token Ether.

Rappresentazione della criptovaluta Ether. (Reuters)

Questa fusione riguarda Combinando la blockchain di Ethereum e la nuova blockchain separata Conosciuta come Proof of Stake, che Riduce il consumo energetico della blockchain di Ethereum del 99,9%, secondo i suoi sviluppatori, rendendola più “rispettosa” dell’ambiente e rendendo le transazioni più economiche.

I suoi difensori Ritengono che la fusione darà a Ethereum un vantaggio rispetto al suo principale concorrente Bitcoin.perché potrebbe aumentarne l’utilizzo.

Nel processo Proof Stake, i possessori di Ether bloccheranno quantità specifiche delle loro criptovalute per verificare nuovi record nella blockchain, guadagnando nuove monete oltre alle loro criptovalute di “staking”.