Ethereum raggiunge livelli record poiché Bitcoin scende del 10% del suo prezzo

Testa e croce sul mercato Criptovaluta. Il innalzata Venerdì ha raggiunto i massimi storici grazie a un rally di oltre il 4% che ha lasciato il suo prezzo sopra i $ 4.300 e un valore di mercato di $ 510.000 milioni. L’altra faccia della medaglia è contrassegnata questa settimana con una stella Bitcoin, che ha perso più terreno dallo scorso 20 ottobre, ha raggiunto prezzi record sopra i 66.700 dollari.

Pertanto, Bitcoin ha rispettato il modello osservato in passato e ha raggiunto i massimi storici. Gli investitori, giunti a vette storiche, hanno deciso di “rivolgersi” ad altre valute digitali, provocando un forte calo di bitcoin, come è stato in questo caso, calando di oltre il 10% in poco più di una settimana.

Il prezzo di ethereum questa settimana ha avuto un aumento grazie al fatto che Ether, la rete che supporta ethereum, ha realizzato un aggiornamento di successo costruito con L’obiettivo è renderlo molto più veloce e utilizzare in modo più efficiente l’energia utilizzata.

Mike McGlone, analista di Bloomberg, ha sottolineato che “Ethereum, una chiave come token non fungibile e un’importante piattaforma di token, Sulla strada per diventare la garanzia di Internet, Qualcosa di simile al percorso di Bitcoin per diventare una risorsa di riserva digitale globale. ”

Gli investitori hanno nuovamente puntato gli occhi sulle criptovalute. La capitalizzazione combinata di tutte le valute digitali ha raggiunto i massimi storici questo mese da quando ha superato i 2,67 trilioni di dollari il 21 ottobre e attualmente è scambiata a oltre 2,6 trilioni di dollari.