Attuale allenatore dell’Armani Milan, Ettore MessinaSecondo La Gazzetta Dello Sport, Eurohoops ha accettato di allenare nuovamente l’Italia per il Mondiale. Il tecnico del Catania ha già guidato la squadra di TransSulfine 1993 e 1997 E in mezzo 2015 e 2017, 1997 Argento sconfitta nella finale contro la Jugoslavia in Eurobasket.

L’idea della Federazione Italiana è che l’attuale allenatore, Mio Sacetti, Continua a correre l’Assuria fino alla fine dell’Eurobasket 2022, così Messina inizierà la sua terza fase di fronte alla squadra italiana Per il Mondiale 2023, Finché le finestre sono assortite.

Anche così, possederne uno è ancora fuori dalla portata della persona media Real MadridNon è un bene che gli sia stato chiesto della sua presunta nomina ad allenatore.

“Dopo 30 anni di vita, mi dà fastidio pensare che qualcuno abbia talento Piano di accettare Il lavoro di un collega come Sachetti, ha portato l’Italia alle Olimpiadi e ha ottenuto grandi risultati, e farà meglio in futuro”, ha detto Messina all’ANSA.