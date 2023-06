Eubanks raggiunge la sua prima finale ATP a Maiorca | Giro dell’ATP

Sul tappeto erboso dei Campionati di Maiorca, poche persone hanno potuto vedere le mani di Christopher Eubank all’inizio della settimana. è nella lista supplenti Dall’ATP Balearic 250, con solo due vittorie sull’erba in tutta la sua carriera e dopo aver perso agli esordi contro Stoccarda e Halle, l’americano non è partito come un giocatore sulla via della gloria.

Ma questo venerdì, Eubanks ha infranto ancora una volta le previsioni più probabili. Il Nord America ha raggiunto la sua prima finale dell’ATP Tour battendo in rimonta il sudafricano Lloyd Harris 4-6, 6-3, 7-6(9), salvando cinque match point in uno degli incontri più entusiasmanti della settimana nell’arcipelago. Eubanks ha salvato 0/40 di servizio sul 5-4 nel terzo set ed è sopravvissuto ad altri due punti nel tie-break finale.

La fuga del Maiorca rafforza il carattere di Eubanks nello spogliatoio come mai prima d’ora. Il nordamericano è salito di 27 posizioni grazie alla quantità raccolta sull’erba delle Baleari, si è piazzato intorno al 50° posto nel Pepperstone ATP Live Rankings e si è assicurato il miglior piazzamento della sua carriera professionale da lunedì.

Se batte la connazionale Mackenzie McDonald, sul tappeto erboso di Eastbourne questa settimana, entrerà per la prima volta nella top 50 mondiale.

Eubanks proverà a vincere il trofeo del campionato di Maiorca contro il vincitore della seconda semifinale contro il francese Adrien Mannarino, tre volte finalista ATP sull’erba, con il tedesco Yannick Hanfmann, responsabile della fine della carriera di Feliciano Lopez questa settimana a Maiorca.

Lo sapevate…?

Christopher Eubanks sta cercando di diventare il quarto giocatore a vincere il suo primo titolo di singolare nell’ATP Tour durante la stagione 2023. Sull’erba di Maiorca, l’americano può seguire le orme dell’olandese Talon Grikspur (Pune), del cinese Yu Yiping (Dallas ) e il francese Arthur Fils (Leon).