Euclide, La missione europea ai misteri dell’universo

IL La natura del materiale E energia oscuraCome è cambiata l’espansione dell’universo o se la nostra comprensione della gravità è completa sono alcune delle domande a cui tenterà di rispondere Missione Europea Euclideche creerà il “più grande e accurato” Mappa 3D dell’universo.



Per fare questo, sarai osservato per sei anni Più di un miliardo di galassie A una distanza di 10 miliardi di anni luce, che è più di un terzo del cielo.

Agenzia spaziale europea (ESA) La missione partirà all’inizio di luglio. durante l’osservazione L’evoluzione dell’universo negli ultimi 10 miliardi di anniEuclide rivelerà come si è espansa e come ha modellato la sua struttura nel corso della storia cosmica”, ha affermato la fondazione.

L’astronave ce l’ha 4,7 metri di altezzalui ha Telescopio di 1,2 metri di diametro E due strumenti scientifici. Inoltre, è dotato di una fotocamera a lunghezza d’onda visibile, spettrofotometro nel vicino infrarosso e fotometro.

I dati raccolti dal veicolo spaziale saranno trasmessi a Centro europeo per le operazioni speciali dell’ESAsituata in Germania, Attraverso stazioni di terra installate in diverse parti del mondo.