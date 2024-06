Euro 2024: la Germania completa il processo, l’Italia dice addio

La Germania ha sconfitto la Danimarca.

selezione Germania avanzato ai quarti di finale Euro 2024aspettando Spagna o Contro la Georgia, dopo aver battuto la Danimarca 2-0, è stata sospesa per 25 minuti a causa di un forte temporale, durante il quale due gol sono stati annullati dal VAR e un rigore concesso nello stesso modo. Kai Howard Jamal Musiala ha portato la Germania in vantaggio per 2-0 al 53′.

Attività estrema al VAR

Il VAR è intervenuto solo venti volte nelle 36 partite della prima fase, ma è intervenuto quattro volte nello scontro dei quarti di finale tra Germania e Danimarca. Prima ha annullato un gol ai tedeschi, poi un altro ai danesi, infine ha trovato un rigore (autorete Kai Howard) non è stato segnalato dall’arbitro della partita Michael Oliver e alla fine ha invalidato il punteggio di 3-0 della Germania per fuorigioco.

Mattia Zaccagni AP

L’Italia dice addio

Sull’orlo della sconfitta nella fase a gironi, salvata dall’1-1 al 98′ contro la Croazia, la corsa dell’Italia a Euro 2024 si è conclusa agli ottavi quando è stata battuta dalla Svizzera, superba dall’inizio alla fine. Stadio Olimpico di Berlino. Remo Froler al 37° minuto e Ruben Vargas al 47° minuto all’inizio del secondo tempo hanno segnato gol eliminando i campioni in carica, che avevano vinto l’edizione precedente nel 2021. Wembley.

La Svizzera è fantastica

Passo in avanti svizzero, Inghilterra o Slovacchia nei quarti di finale contro la Svizzera e una vittoria per 2-0 sull’Italia, la squadra ha perso solo una delle ultime quattordici partite nella finale di Coppa dei Campioni. Nel 2016 è già arrivata agli ottavi ed è stata eliminata ai rigori dalla Polonia; Nel 2021 ha raggiunto i quarti di finale, battendo prima la Francia e poi venendo eliminato proprio in quella veste dalla Spagna; Nel 2024 è già ai quarti di finale, in attesa dell’avversario: Inghilterra o Slovacchia, che si affronteranno questa domenica a Gelsenkirchen.

Le Normand non ha rivelato il suo futuro

5 – Le Normand ha rivelato il suo futuro solo dopo gli Europei Robin Le Normand, il difensore centrale della Real Sociedad, le cui trattative per firmare con l’Atlético de Madrid stanno procedendo, ha evitato di commentare il suo futuro in vista della sfida contro la Georgia. “Sono concentrato sugli Europei, abbiamo davanti una sfida molto importante e avremo tempo per parlare dei club”, ha risposto.