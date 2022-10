Europa/Italia – Una donna scozzese, missionaria in Egitto e Medio Oriente, guidata dalle Suore Camponi

Verona (Agenzia Fides) – Sr. Ana Maria Quick è la nuova Superiora Generale dell’Istituto delle Pie Madri della Negritudine, oggi Suore Missionarie Camponi, fondato 150 anni fa da Santa Danielle Camponi nel 1872. È stato eletto durante il 21° Capitolo Generale, iniziato il 1° ottobre presso la Casa Madre di Verona e che si concluderà il 25 (vedi 12/9/2022). Suor Ann Mary, 61 anni, di origine scozzese, è stata missionaria in Egitto e Medio Oriente, dove lavora nel campo dell’educazione. Attualmente risiede a Londra e si dedica all’accompagnamento spirituale. Oggi sono 1.017 le suore Camponi nel mondo provenienti da 34 paesi (608 europee, 248 africane, 157 americane e 4 asiatiche), con un’età media di 70 anni.

Insieme a lei fanno parte della nuova Direzione Generale a capo della Congregazione per il sessennio 2022-2028: suor María de Los Angeles Funes Rodríguez, 61 anni (messicana, missionaria in Brasile); suor Alicia Vacas Moro, 50 anni (spagnola, missionaria in Medio Oriente); Suor Veronica Wangui Mburu, 46 anni (missionaria in Kenya, Etiopia) e suor Eleonora Repoldi, 61 anni (missionaria in Italia, Mozambico).

Ringraziando le sorelle capitali per la loro fiducia, sr. Anne Marie ha evidenziato l’immagine della barca, che è stata utilizzata durante i lavori per rappresentare i cambiamenti e i restauri che sarebbero avvenuti in futuro. “Invitiamo tutte le sorelle a salire a bordo di questa nave”, ha detto, “a volte il mare è calmo, altre volte turbolento, ma il viaggio è iniziato e deve continuare. Per migliorare il carisma nell’ambiente attuale è necessario un cambio di mentalità. Per capire cosa significa essere missionari Camponi oggi, dobbiamo essere tutti aperti.

(SL) (Agenzia Fides 22/10/2022)





