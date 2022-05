Eurovision 2022: la Spagna ha battuto l’Italia nella corsa, non appena entrambi i paesi erano attivi

La Spagna è molto forte al quinto posto in gara per la vittoria Eurovision Song Contest 2022. Tuttavia, dopo che l’Italia ha giocato la Grand Final al quarto posto e la Spagna ha giocato, i due paesi si sono scambiati le posizioni e ora Canale Terro E il suo “SloMo” è al quarto posto.

Canale su Eurovision 2022

La prestazione smagliante del rappresentante RTVE sembra essere stata accolta molto bene dalla popolazione europea, il che si è riflesso nelle gare. Il quinto posto si trova in un giorno, Il canale è stato in grado di sovraperformare Mahmoud & BlancoTale piano è stato il paese ospitante, i delegati erano il carattere vincente.

Tuttavia, dobbiamo ricordare che tre paesi sono più probabilità di vincere rispetto alla Spagna: Regno Unito con “Space Man” con Sam Ryder, Svezia, con Cornelia Jacobs e “Hold Me Closer”, e, soprattutto, l’Ucraina con il Kalush Band e il suo “Stefania”È destacadísima in tutte le classifiche perché si aspetta un massiccio sostegno dal telescopio per rappresentare il paese dilaniato dalla guerra dall’Europa. Allo stesso tempo, sì, non lo sai, e dovresti perdere la speranza che possa esserci un Chanelazo.

Un post storico

Considerando però che la Spagna non ha superato il decimo posto negli ultimi anni, il quarto posto per il canale sarà quello di maggior successo, ottenuto da Ruth Lorenzo nel 2014, che due anni fa pareggiava la posizione di Pastora Solar. La squadra spagnola ha mantenuto un quinto posto per trovare l’ultima volta No. Dagli anni ’90 all’anno in cui Brown Sugar ci rappresenta con il suo “Bandido” a Zagabria.